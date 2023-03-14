Где находятся самые опасные течения Черного моря

Отбойные течения Чёрного моря, или, как их называют местные, тягуны, могут стать причиной трагедии.
Ежегодно гибнут люди, которых утягивают потоки воды.
Причём, происходит это на мелководье.
Огромное влияние на черноморские течения оказывают сила и скорость ветра. Из-за штормов и прочих метеорологических явлений направление потоков воды в данном гидрологическом объекте быстро меняется.
Переменчивость Чёрного моря как раз и ведёт к появлению в прибрежной зоне тягунов. В результате шторма у пологих песчаных пляжей возникают волны, движущиеся от берега. Купающиеся люди, попавшие в такие тягуны, не могут добраться до суши – течение мешает им. В итоге обессиленные и паникующие люди часто тонут на мелководье.
Тягун, как правило, достигает 10-15 метров в ширину и не более 100 метров в длину. А скорость течения составляет до трёх метров в секунду. Также отбойное течение имеет характерные внешние признаки, по наличию которых внимательные люди, отдыхающие на Чёрном море, могут заметить тягун. Итак, если определённый участок морской глади у берега отличается от остальной акватории по цвету и характеру движения воды, а на его поверхности образовалась белая пена, то именно в этом месте купаться нельзя.
Если человек попал в данную морскую ловушку, прежде всего ему нужно перестать паниковать. Следует помнить, что обычный тягун не очень большой в ширину. Также отбойное течение не может унести человека далеко в открытое море: оно, как правило, ослабевает полностью менее чем через 100 метров от берега.
«Не пытайтесь бороться с течением. Его скорость может быть такова, что с ним не справится даже олимпийский чемпион по плаванию. Попав в обратное течение, следует плыть не прямо по направлению к берегу, а параллельно ему, то есть в сторону от течения. Таким способом вы сможете выбраться из ловушки, после чего можете плыть направлению к берегу. Или же, поняв, что вас уносит отбойное течение, плывите под углом 45 градусов к берегу и постепенно выберитесь на берег», – писал автор ежедневного познавательного журнала ШколаЖизни.ру Максим Селинский в статье «Отбойное течение – главная опасность для купающихся в океане или море».
И, кончено же, ещё до погружения в воду стоит обратить внимание на предупреждения спасателей и на прибрежную акваторию – тягун можно заметить по характерным внешним признакам.