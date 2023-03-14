Где находятся самые опасные течения Черного моря

Отбойные течения Чёрного моря, или, как их называют местные, тягуны, могут стать причиной трагедии.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ежегодно гибнут люди, которых утягивают потоки воды.

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Причём, происходит это на мелководье.

Тягуны

Огромное влияние на черноморские течения оказывают сила и скорость ветра. Из-за штормов и прочих метеорологических явлений направление потоков воды в данном гидрологическом объекте быстро меняется.

Переменчивость Чёрного моря как раз и ведёт к появлению в прибрежной зоне тягунов. В результате шторма у пологих песчаных пляжей возникают волны, движущиеся от берега. Купающиеся люди, попавшие в такие тягуны, не могут добраться до суши – течение мешает им. В итоге обессиленные и паникующие люди часто тонут на мелководье.

Тягун, как правило, достигает 10-15 метров в ширину и не более 100 метров в длину. А скорость течения составляет до трёх метров в секунду. Также отбойное течение имеет характерные внешние признаки, по наличию которых внимательные люди, отдыхающие на Чёрном море, могут заметить тягун. Итак, если определённый участок морской глади у берега отличается от остальной акватории по цвету и характеру движения воды, а на его поверхности образовалась белая пена, то именно в этом месте купаться нельзя.

Как спастись

Если человек попал в данную морскую ловушку, прежде всего ему нужно перестать паниковать. Следует помнить, что обычный тягун не очень большой в ширину. Также отбойное течение не может унести человека далеко в открытое море: оно, как правило, ослабевает полностью менее чем через 100 метров от берега.

«Не пытайтесь бороться с течением. Его скорость может быть такова, что с ним не справится даже олимпийский чемпион по плаванию. Попав в обратное течение, следует плыть не прямо по направлению к берегу, а параллельно ему, то есть в сторону от течения. Таким способом вы сможете выбраться из ловушки, после чего можете плыть направлению к берегу. Или же, поняв, что вас уносит отбойное течение, плывите под углом 45 градусов к берегу и постепенно выберитесь на берег», – писал автор ежедневного познавательного журнала ШколаЖизни.ру Максим Селинский в статье «Отбойное течение – главная опасность для купающихся в океане или море».