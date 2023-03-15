В Нидерландах впервые вынесли приговор за тайное снятие презерватива

В Нидерландах суд приговорил 28-летнего жителя Роттердама к трем месяцам лишения свободы условно за тайное снятие презерватива во время секса, передает телеканал NOS.

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Подобный приговор был вынесен впервые. Мужчина был оправдан по обвинению в изнасиловании, однако суд признал его виновным в принуждении и злоупотреблении доверием партнерши.

Ранее в двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе — была запрещена продажа презервативов.

Их использование женщинами представители Талибана (организация запрещена в России) назвали «западным заговором» с целью осуществления контроля рождаемости среди мусульман.

Сообщается, что вооруженные боевики проверяют каждую аптеку на предмет наличия презервативов и других средств для контрацепции и угрожают акушеркам и гинекологам. Фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.