Мужские роли актрис и опция «Все включено»: история театра Тинчурина

В районе Лядского сада красуется не только памятник Державину и дом Кекина, но и небольшое здание с красной крышей — театр имени Карима Тинчурина. Театру уже 89 лет. За это время он построил блестящую карьеру: начал с деревень и сел, а в итоге добрался до Казани и поселился в бывшем здании театра Камала.

Фото: Казанский Портал Казанский Портал

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Все началось с «Семьи дедушки Булата»

89 лет назад писатель Карим Тинчурин задумался о том, что неплохо было бы открыть театр в сельской местности, чтобы деревенские жители могли культурно обогащаться и отдыхать после работы. С развлечениями в то время было негусто. Интернета и тик-токов с котиками еще не существовало, а телевидение только изобрели, но до деревни ему было далеко. По инициативе Тинчурина и Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников идею продвинули.

В 1933 году в деревне Шали прошло первое представление. Артисты сыграли спектакль «Семья дедушки Булата» по пьесе Тинчурина и Кави Наджми. Так начался путь театра.

Его открыли как филиал нынешнего театра Камала и отправили скитаться: он был передвижным, колесил по селам и пользовался популярностью. Зрители ждали спектакли так же, как мы новую часть «Аватара». В 1939 году театр получил статус самостоятельного с базой в Балтасях и проработал там до 44-го.

Женщинам приходилось играть мужские роли

В годы войны многие актеры отправились на фронт, но спектакли продолжали показывать. Женщинам приходилось брать на себя мужские роли, пьесы играли на вокзалах, площадях и в лазаретах по всей республике, а сценарии писали сами. С Тинчуриным, Островским и Мольером на время попрощались: патриотизм и вера в «прекрасное далеко» были предпочтительнее.

Однажды в театре появилась self-made woman

В 1955 году главным режиссером театра становится Кашифа Тумашева. Сейчас бы про нее сказали self-made woman, а тогда говорили: «Вау, первая татарская женщина-режиссер».

Благодаря ей зрители увидели 30 спектаклей, среди которых «Неотосланные письма» Аделя Кутуя и «Зеленая шляпа» Каюма Насыри. В театре вновь начали ставить классические произведения.

После театр возглавляли не менее гениальные режиссеры и постановщики: Равиль Тумашев и Рабит Батулла.

В конце 80-х театр перестал скитаться и переехал в Казань

55 лет театр путешествовал по татарским деревням, но в 1988-м этому пришел конец. Коллективу присвоили официальное название. Он перестал быть безымянным кочевником и стал театром драмы и комедии имени Карима Тинчурина. А сразу после прописался в Казани. И не где-нибудь, а в бывшем здании театра Камала — том самом, на Горького.

Сейчас в театре Тинчурина есть даже all inclusive

За 89 лет в жизни театра произошло много изменений: он обзавелся собственными декорациями, бархатным занавесом, VIP-ложей и другими приятными бонусами. Например, ввел опцию «Все включено», как на турецких курортах. Платите 2 000 рублей и получаете зерновой кофе, десерт, фотозону, душевную беседу с актерами в отдельной комнате и билет на спектакль.

Правда, в театре не всегда все идет по сценарию. В 2011 году во время выступления итальянского коллектива на сцену повалил дым, запахло гарью. Зрители разделились на три лагеря. Первые подумали «вот это спецэффекты». Вторые решили, что дым-машина сломалась. И только третьи заметили горящий занавес. К счастью, одним из атрибутов декораций был таз с водой, так что занавес спасли.