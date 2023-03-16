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2 часа назад

Дом актера Билла Мюррея в Нью-Йорке продается за $2,07 миллиона

Газета.Ru

Дом Билла Мюррея в пригороде Нью-Йорка, в котором он жил на пике своей карьеры в 1980-х годах, выставлен на продажу за $2,07 млн. Об этом пишет New York Post.

Дом Билла Мюррея в Нью-Йорке продается за $2,07 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Особняк, известный под названием The Manse, расположен всего в 25 минутах езды от города. Дом был построен в 1868 году в стиле готического возрождения. В 2016 году он подвергся реставрации, которая обошлась в $1 млн.

Здание состоит из четырех спален и трех ванных комнат, имеет переднее и заднее крыльцо, а также камин викторианской эпохи. Возможно, самой интересной частью дома является ванна на первом этаже, которая когда-то стояла в доме Умы Турман.

В пешей доступности от дома находится река Гудзон, теннисные корты и библиотека.

Билл Мюррей — американский актер, ставший лауреатом двух премий «Эмми», «Золотого глобуса» и BAFTA.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что отца сестер Хадид обязали выплатить соседям $2,6 млн после разрушения его особняка.

Места,Билл Мюррей,Ума Турман,
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