Дом Билла Мюррея в Нью-Йорке продается за $2,07 млн

Дом Билла Мюррея в пригороде Нью-Йорка, в котором он жил на пике своей карьеры в 1980-х годах, выставлен на продажу за $2,07 млн. Об этом пишет New York Post.

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Особняк, известный под названием The Manse, расположен всего в 25 минутах езды от города. Дом был построен в 1868 году в стиле готического возрождения. В 2016 году он подвергся реставрации, которая обошлась в $1 млн.

Здание состоит из четырех спален и трех ванных комнат, имеет переднее и заднее крыльцо, а также камин викторианской эпохи. Возможно, самой интересной частью дома является ванна на первом этаже, которая когда-то стояла в доме Умы Турман.

В пешей доступности от дома находится река Гудзон, теннисные корты и библиотека.

Билл Мюррей — американский актер, ставший лауреатом двух премий «Эмми», «Золотого глобуса» и BAFTA.