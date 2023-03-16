Рабочие случайно уничтожили мурал Бэнкси в Британии

В британском городе Херн Бэе (графство Кент) рабочие уничтожили мурал уличного художника Бэнкси (Banksy), нанесенный на заброшенный фермерский дом. Об этом сообщает New York Post.

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У себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонимный художник подтвердил, что именно он сделал рисунок. Здание пустовало давно и было предназначено для сноса. На его месте построят новое жилье.

Мурал «Доброе утро» на заколоченном окне изображал мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Представитель подрядчика заявил, что авторство картины было неизвестно строителям, и они расстроены произошедшим.