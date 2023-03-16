Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
34 минуты назад

Рабочие случайно уничтожили мурал Бэнкси в Британии

Газета.Ru

В британском городе Херн Бэе (графство Кент) рабочие уничтожили мурал уличного художника Бэнкси (Banksy), нанесенный на заброшенный фермерский дом. Об этом сообщает New York Post.

Рабочие случайно уничтожили мурал Бэнкси в Британии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонимный художник подтвердил, что именно он сделал рисунок. Здание пустовало давно и было предназначено для сноса. На его месте построят новое жилье.

Мурал «Доброе утро» на заколоченном окне изображал мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Представитель подрядчика заявил, что авторство картины было неизвестно строителям, и они расстроены произошедшим.

Ранее сообщалось, что на закрашенном граффити с Пушкиным на Черной речке нарисовали фекалии.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий