Забастовка мусорщиков: на улицах Парижа скопилось 10 тысяч тонн отходов

Мэрия Парижа сообщила, что на 13-й день забастовки уборщиков мусора, недовольных пенсионной реформой, на улицах французской столицы скопилось уже 10 тысяч тонн отходов, сообщило издание Figaro.

«Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройден в пятницу днем», – говорится в сообщении.

В свою очередь префектура Парижа предупредила об санитарных рисках для населения из-за отходов, особенно пищевых, а также распространения крыс, являющихся переносчиками различных заболеваний.

Забастовка мусорщиков продолжается с 7 марта и первоначально должна была продлиться неделю, но впоследствии профсоюзы объявили о продлении акции протеста до 20 марта.