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2 часа назад

Забастовка мусорщиков: на улицах Парижа скопилось уже 10 тысяч тонн отходов

Мир24

Мэрия Парижа сообщила, что на 13-й день забастовки уборщиков мусора, недовольных пенсионной реформой, на улицах французской столицы скопилось уже 10 тысяч тонн отходов, сообщило издание Figaro.

Забастовка мусорщиков: на улицах Парижа скопилось 10 тысяч тонн отходов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройден в пятницу днем», – говорится в сообщении.

В свою очередь префектура Парижа предупредила об санитарных рисках для населения из-за отходов, особенно пищевых, а также распространения крыс, являющихся переносчиками различных заболеваний.

Забастовка мусорщиков продолжается с 7 марта и первоначально должна была продлиться неделю, но впоследствии профсоюзы объявили о продлении акции протеста до 20 марта.

Горы мусора уже спровоцировали конфликт во власти – мэр столицы поддержала требования мусорщиков и их право на забастовку, тогда как в правительстве пригрозили принудительно заставить их работать, с таким же предупреждением выступило МВД. При этом протест охватывает новые регионы, парижских коллег поддержали коммунальщики Нанта, Гавра и Антиба.

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