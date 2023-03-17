Раскрыт адрес дома-комода в Москве

Адрес дома-комода в столице раскрыли подписчики интернет-сообщества «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Строение необычной формы, в котором четыре года жил известный врач и драматург Антон Чехов, находится на Садовой-Кудринской улице.

Фото: Мослента Мослента

«Живу на Кудринке, против четвертой гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод», — процитировала Чехова опубликовавшая фото здания москвичка.

Она напомнила, что драматург определял цвет здания как «либеральный, то есть красный». Сейчас там располагается музей Чехова, но он временно закрыт на ремонт.

Многие пользователи вспомнили, что посещали этот музей в детстве, с экскурсией. Некоторые с сожалением отметили, что очень любят Чехова, но не знали о существовании музея.