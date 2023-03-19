Стало известно о судьбе легендарной аптеки во время немецких погромов в Москве

О судьбе легендарной аптеки Карла Феррейна, некогда расположенной на Никольской улице, во время немецких погромов в Москве стало известно из материала историка и журналиста Валерия Бурта, опубликованного на «Мосленте».

Несмотря на то, что аптеки «Товарищества В.К. Феррейна» были лучшими в Москве и стали известны на всю Россию, яростные антинемецкие акции, прокатившиеся по городу во время Первой мировой войны, не обошли заведение на Никольской. Когда в 1915 году, немецкая армия теснила русскую погромщики начали преследовать жителей столицы с «вражескими» фамилиями. Так, они ворвались в аптеку и начали уничтожать товар, а затем стали искать спирт.