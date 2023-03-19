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1 час назад

Стало известно о судьбе легендарной аптеки во время немецких погромов в Москве

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О судьбе легендарной аптеки Карла Феррейна, некогда расположенной на Никольской улице, во время немецких погромов в Москве стало известно из материала историка и журналиста Валерия Бурта, опубликованного на «Мосленте».

Стало известно о судьбе легендарной аптеки во время немецких погромов в Москве
Фото: МослентаМослента

Несмотря на то, что аптеки «Товарищества В.К. Феррейна» были лучшими в Москве и стали известны на всю Россию, яростные антинемецкие акции, прокатившиеся по городу во время Первой мировой войны, не обошли заведение на Никольской. Когда в 1915 году, немецкая армия теснила русскую погромщики начали преследовать жителей столицы с «вражескими» фамилиями. Так, они ворвались в аптеку и начали уничтожать товар, а затем стали искать спирт.

Аптеке повезло: в отличие от многих других заведений в столице, принадлежавших немцам, она не подверглась полному разрушению и разграблению. Обнаружив горячительное в подвалах, налетчики часть бутылок разбили, часть выпили и оставили аптеку в покое.

Ранее стало известно о главном страхе любителей выпить в советское время.

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