Островное государство Аруба открыло вакансию на «самую легкую работу в мире»

Аруба — небольшой остров в южной части Карибского моря недалеко от берегов Венесуэлы. Управление по туризму страны подтверждает, что на Арубе больше солнечных дней, чем на любом другом карибском острове. Это означает, что специалисту по погодным явлениям, которого приглашают на работу, день за днем нужно будет писать одни и те же отчеты. А поскольку и сообщать-то особо не о чем, за исключением нежданного появления одинокого пушистого облачка, кандидатам для подачи заявки требуется буквально нулевой опыт.

Фото: Turizm.ru Turizm.ru

Неожиданные изменения погоды способны испортить любую поездку. Иногда они даже вынуждают путешественников переносить свои долгожданные отпуска. Арубе в этом отношении повезло — здесь всегда ясное солнечное небо, что делает ее идеальным местом для посещения в любое время года.

Работа метеоролога заключается в выполнении обязанностей по освещению погоды в официальных соцсетях Арубы. Прежде всего, это поездка на остров на 7 дней на двоих. «Синоптики» проведут неделю в новом отеле Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. Он расположен всего в нескольких шагах от великолепного пляжа Eagle Beach, где вода считается одной из самых голубых и прозрачных в мире.