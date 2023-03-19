В Тюменской области продают копию замка за 80 миллионов рублей

В деревне Дударева (Тюменской области) продают загородное поместье, которое выполнено по дизайн-проекту. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Продаю дом в Тюменской области, территория которого приводит вас в ощущения сказки. Поместье имеет площадь 535 квадратных метров расположен на участке 43 соток. Цена за два земельных участка — 80 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам продавца, первый этаж предназначен для семейного времяпровождения и приема гостей. На втором расположены три спальни, две уборные и рабочий кабинет. В цокольном этаже свой собственный бассейн с сауной. На территории дома есть чудесный сад. Также во дворе построена летняя кухня. Дом граничит с парком, летом приходят в гости белочки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей. На территории участка есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка. Цена — 75 миллионов рублей.