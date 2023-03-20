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1 час назад

Эксперты назвали российские города с самыми счастливыми жителями

Москва24

Самые счастливые россияне проживают в Хабаровске, Астрахани и Оренбурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования экспертов "СберСтрахование жизни".

Названы российские города с самыми счастливыми жителями
Фото: Москва24Москва24

Исследование проводилось в преддверии Международного дня счастья, который отмечается в понедельник, 20 марта.

Так, согласно данным экспертов, 80% граждан РФ ощущают себя полностью либо в основном счастливыми. При этом чаще других о довольстве своей жизнью сообщали жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%).

Почти половина из опрошенных назвала основой своего благополучия здоровье, 38% респондентов – теплые отношения с родственниками, и по 20% опрошенных отметили материальное благополучие и регулярные встречи с друзьями.

Для комфортной жизни, по мнению участвующих в исследовании, необходим доход в 96 тысяч рублей. Самые крупные зарплаты назвали жители Тюмени – 180 тысяч рублей, Севастополя – 174 тысячи рублей и москвичи – 144 тысячи рублей.

Исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова добавила, что, согласно исследованию, для ощущения счастья женщинам требуется более высокий ежемесячный доход, чем мужчинам: 108 тысяч рублей против 84 тысяч рублей у мужчин.

Места,Сбербанк России,
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