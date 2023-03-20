Как живется русским эмигрантам в Мексике

Мексика в сознании иностранцев соткана из противоречий и ловкой смеси фактов и вымыслов. С одной стороны, в стране есть уникальные природные и исторические памятники, с другой — преступные картели, богатая культура и поражающий воображение разрыв между богатыми и бедными. Туристические зоны с отелями класса люкс и жуткие трущобы. И все же в этой стране можно найти дом вдали от дома.

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Чувствуйте себя как дома

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Климат и природа/ Климат в Мексике мягкий, среднегодовая температура в равнинных областях составляет в среднем 20–28 градусов Цельсия. На востоке страну омывает Карибское море, на западе — Атлантический океан. На территории страны есть и густые джунгли, и горы, населенные множеством эндемических видов животных — то есть характерных только для этой местности. Правда, иногда приходится привыкать к тому, что игуаны тут также распространены, как уличные кошки, лягушки не против понежиться с вами у бассейна, а тараканы умеют летать. Власти страны направляют много сил и ресурсов на сохранение природного разнообразия. К тому же в джунглях то и дело находят следы цивилизации майя. Богатое природное разнообразие дает дополнительные возможности для внутреннего туризма. Можно посетить и побережье, и памятники древних культур, и отправиться на трекинг по горам, и поплавать в ценотах — пещерных озерах.

Возможности для развития бизнеса. Экономика Мексики быстро развивается и, как во многих странах Центральной и Латинской Америки, она активно принимает уже работающие бизнес-схемы развитых стран. Сейчас наиболее благоприятно вкладываться в местную цифровую экономику, есть спрос на IT-специалистов, маркетологов, веб-дизайнеров и специалистов смежных профессий. К тому же в стране можно развивать международный бизнес, а относительная стабильность экономики дает возможность строить долгосрочные бизнес-стратегии.

Испанский язык. Официальный язык Мексики довольно прост в изучении. А выучить его придется: английский, несмотря на соседство с США, все еще не слишком распространен, особенно в государственных инстанциях, например в полиции или медицинских учреждениях. К тому же в паре с английским испанский открывает массу карьерных возможностей внутри страны, а также перспективу для знакомств. Местные обожают знакомиться и общаться.

Менталитет и культура. Как и во многих странах Латинской Америки, в Мексике люди дружелюбны и никуда не торопятся. Центральной ценностью является семья, и это прослеживается на всех уровнях: от рождения человека до самой смерти (и даже после нее) семья остается рядом. Даже праздник День мертвых, связанный с почтением памяти умерших, изначально был исключительно семейным мероприятием, и только в 2000-х он стал национальным праздником с парадами и карнавалами, своеобразной визитной карточкой Мексики. В стране до сих пор остро стоит вопрос формирования национальной идентичности на уровне культуры. Долгое время страна считалась «подражателем США», и многие собственные культурные практики оставались уделом только культурологов и историков. Сейчас это стараются активно менять. Основная религия в стране — католицизм. Мексиканцы очень набожны. Оказаться в Мексике довольно просто. Страна славится мягкой визовой политикой и лояльна к туристам. Да и желающие получить вид на жительство могут это сделать без особых сложностей, особенно если у них есть опыт стояния в долгих очередях в душных коридорах. Уже на уровне бюрократии Мексика начинает напоминать страны СНГ и многие государства в Европе. Но ради чего бросаться в водоворот бумажной волокиты?

К чему приходится привыкать

Уровень безопасности. Всегда есть желающие поспорить о том, насколько в Мексике безопасно. Одни говорят, что в стране творится настоящий ужас и беспредел, другие утверждают, что все нормально и у соседей куда хуже. Правда лежит где-то посередине. В развитых туристических зонах, например на полуострове Юкатан, преступность действительно будет существенно ниже, хотя шанс быть ограбленным все равно не равен нулю. Из года в год показатели преступности в Мексике постепенно снижаются, притом что в выборке все растет спектр принимаемых во внимание преступлений. Так, в 2020–2021 году основными преступлениями были воровство, карманные кражи, похищения и ограбления, а к 2023 году цифры показали, что это далеко не самый распространенный вид преступлений. На первом месте с мощным отрывом лидирует домашнее насилие. А за ним уже следуют нападения, угоны, кражи, мелкая торговля наркотиками.

Коррупция. Это бич не только Мексики, но и других латиноамериканских стран (и не только их). Многие процессы в силу бюрократизации проще делать «по знакомству» и «по договоренности», иначе есть риск, что ваши документы, заявления и прочее будут безвозвратно утеряны на лихих поворотах мексиканского документооборота.

Государственная медицина. Получить медицинскую помощь бывает сложно и долго. Качество медицинских услуг тоже оставляет желать лучшего, поэтому многие экспаты советуют сразу обращаться в частные медицинские клиники. Цены даже в небольших городах примерно на уровне московских, и качество услуг соответствующее.

Городская застройка. Мегаполисы Мексики, например столица Мехико, могут похвастаться современной архитектурой. Туристические зоны тоже выглядят прилично и опрятно, но если отъехать достаточно далеко, то можно наткнуться на старые добрые трущобы. Незаконная застройка часто разворачивается на окраинах городов, но это не единственная проблема. Даже самые благоустроенные городские пространства могут не справляться с природными ненастьями — например, с ураганами, сезон которых случается с августа по октябрь. В это время ливневки переполняются, а некачественные постройки могут разваливаться, как карточные домики. В целом обстоятельства жизни в Мексике звучат более чем привлекательно. К тому же расположение страны дает массу возможностей для туризма: можно отправиться либо на север, в США, либо на юг, в Белиз, Гватемалу или Панаму, а можно — на Кубу. Но есть некоторые моменты, к которым все равно придется привыкать.

«Это можно сравнить с ощущением, когда ты в детстве приезжаешь в гости к бабушке: тебя и накормят, и погулять сводят, и со всеми познакомят», — рассказывает Валерия, журналист, маркетолог. Живет в Мексике.

«Моя история любви к Мексике разворачивалась довольно спонтанно и непредсказуемо. Я и сама порой не верю, что живу здесь уже 2 года, и все же это так. Еще в институте, когда я жила и училась в Москве, я познакомилась с молодым человеком в приложении Hello Talk. Это сервис для изучения иностранных языков и практики с носителями. Молодой человек наполовину мексиканец, на тот момент жил в Англии, и мы просто болтали онлайн. А потом, примерно через полтора года, нам удалось встретиться лично в России, он приехал учиться в магистратуре МГУ, и у нас быстро завязались отношения, мы начали жить вместе. А после окончания учебы он решил вернуться в США, получил там предложение по работе. Мы решили, что поженимся и я смогу приехать к нему по „визе невесты„. А чтобы быть ближе, он предложил мне пожить в Мексике, в доме его мамы. Так мы сможем видеться и общаться. И я согласилась. Тогда я думала, что это не займет больше полугода, но вот прошло уже 2 года, а я все еще здесь и нежно люблю эту страну.

Когда приезжаешь в Мексику — неважно, в крупный мегаполис вроде Мехико или в провинцию, — обращаешь внимание, что здесь в жизни людей очень важное место занимает религия. Большинство жителей страны — католики. Здесь очень много религиозных праздников. Поэтому, например, Рождество тут намного важнее и выше котируется, чем Новый год. Люди собираются целыми семьями и проводят каникулы в кругу семьи. Также есть много религиозных праздников, на которые всей стране дают выходные, например на Пасху.

Еще одна вещь, с которой я долго свыкалась, — это „национальные особенности тайм-менеджмента“. В Мексике никто не торопится. И никто не спешит приходить вовремя. То есть если ты планируешь устроить вечеринку и говоришь всем, что начало в 8, то гости придут как минимум на час позже. И что самое главное, если вдруг ты решил сам прийти вовремя, то на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Просто здесь так заведено, что все везде опаздывают, это в порядке вещей.

При этом мексиканцы очень гостеприимные и дружелюбные, а еще они обожают вкусно поесть. Для этого есть все условия — свежие продукты, множество традиционных рецептов, которые при этом разнообразные. Эта душевность мне очень помогла адаптироваться и привыкнуть к жизни в первое время. Теперь я и сама стала по-мексикански гостеприимной хозяйкой с принципом „мой дом — твой дом“. Это можно сравнить с ощущением, когда ты в детстве приезжаешь в гости к бабушке: тебя и накормят, и погулять сводят, и со всеми познакомят. Мне очень повезло, что я приехала жить в семью своего жениха, они очень помогли влиться в культурный контекст, окружили заботой, водили в музеи и показывали страну. В самом начале общение давалось немного трудно, между мной и мамой молодого человека был языковой барьер, она говорит только на испанском. Но я понимала, что без знания языка построить с человеком отношения будет сложно, поэтому начала постепенно учить испанский. Отношения мы строили долго.

Мне очень нравится природа. Здесь все зеленое, пальмы, кактусы. При этом ландшафт может меняться от гор и джунглей до настоящей пустыни. И путешествовать по стране благодаря этому огромное удовольствие.

Трудность лишь в том, что тут очень тяжело обходиться без машины. Я бы сказала, что городская инфраструктура тут еще развивается: и в Мехико, и в Вильяэрмосе (где я живу). Хотя если вы живете в крупном городе и не планируете выезжать за его пределы, то можно обзавестись велосипедом и чувствовать себя комфортно. Нет каких-то третьих мест, то есть территорий, куда ты можешь просто выйти погулять, провести время. Есть, конечно, музеи, аллеи, но до них тоже может быть трудно добраться, особенно если живешь не в крупном городе.

Еще я обратила внимание почти сразу, что здесь чувствуется очень сильный разрыв между богатыми и бедными. Я лично почти не встречала представителей среднего класса. Здесь есть либо очень богатые — запросто могут позволить себе частный дом в охраняемом жилом комплексе, машину или даже две, отправляют своих детей в частные школы. Но при этом многие люди до сих пор живут в трущобах или в аварийном жилье.

Жизнь даже в Вильяэрмосе, кстати, не очень дешевая. По ценовым критериям примерно как в Москве или Санкт-Петербурге, несмотря на то что это вроде как провинция. Я сама из провинции, из Чувашии, и, конечно, сложно сравнить российскую провинцию и мексиканскую. Но здесь все еще дешевле жить, чем в Мехико, хотя есть вещи, которые сильно бьют по карману: бензин, электричество, вода.