Как живется русским эмигрантам в Мексике

Мексика в сознании иностранцев соткана из противоречий и ловкой смеси фактов и вымыслов. С одной стороны, в стране есть уникальные природные и исторические памятники, с другой — преступные картели, богатая культура и поражающий воображение разрыв между богатыми и бедными. Туристические зоны с отелями класса люкс и жуткие трущобы. И все же в этой стране можно найти дом вдали от дома.
«Это можно сравнить с ощущением, когда ты в детстве приезжаешь в гости к бабушке: тебя и накормят, и погулять сводят, и со всеми познакомят», — рассказывает Валерия, журналист, маркетолог. Живет в Мексике.
«Моя история любви к Мексике разворачивалась довольно спонтанно и непредсказуемо. Я и сама порой не верю, что живу здесь уже 2 года, и все же это так. Еще в институте, когда я жила и училась в Москве, я познакомилась с молодым человеком в приложении Hello Talk. Это сервис для изучения иностранных языков и практики с носителями. Молодой человек наполовину мексиканец, на тот момент жил в Англии, и мы просто болтали онлайн. А потом, примерно через полтора года, нам удалось встретиться лично в России, он приехал учиться в магистратуре МГУ, и у нас быстро завязались отношения, мы начали жить вместе. А после окончания учебы он решил вернуться в США, получил там предложение по работе. Мы решили, что поженимся и я смогу приехать к нему по „визе невесты„. А чтобы быть ближе, он предложил мне пожить в Мексике, в доме его мамы. Так мы сможем видеться и общаться. И я согласилась. Тогда я думала, что это не займет больше полугода, но вот прошло уже 2 года, а я все еще здесь и нежно люблю эту страну.
Когда приезжаешь в Мексику — неважно, в крупный мегаполис вроде Мехико или в провинцию, — обращаешь внимание, что здесь в жизни людей очень важное место занимает религия. Большинство жителей страны — католики. Здесь очень много религиозных праздников. Поэтому, например, Рождество тут намного важнее и выше котируется, чем Новый год. Люди собираются целыми семьями и проводят каникулы в кругу семьи. Также есть много религиозных праздников, на которые всей стране дают выходные, например на Пасху.
Еще одна вещь, с которой я долго свыкалась, — это „национальные особенности тайм-менеджмента“. В Мексике никто не торопится. И никто не спешит приходить вовремя. То есть если ты планируешь устроить вечеринку и говоришь всем, что начало в 8, то гости придут как минимум на час позже. И что самое главное, если вдруг ты решил сам прийти вовремя, то на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Просто здесь так заведено, что все везде опаздывают, это в порядке вещей.
При этом мексиканцы очень гостеприимные и дружелюбные, а еще они обожают вкусно поесть. Для этого есть все условия — свежие продукты, множество традиционных рецептов, которые при этом разнообразные. Эта душевность мне очень помогла адаптироваться и привыкнуть к жизни в первое время. Теперь я и сама стала по-мексикански гостеприимной хозяйкой с принципом „мой дом — твой дом“. Это можно сравнить с ощущением, когда ты в детстве приезжаешь в гости к бабушке: тебя и накормят, и погулять сводят, и со всеми познакомят. Мне очень повезло, что я приехала жить в семью своего жениха, они очень помогли влиться в культурный контекст, окружили заботой, водили в музеи и показывали страну. В самом начале общение давалось немного трудно, между мной и мамой молодого человека был языковой барьер, она говорит только на испанском. Но я понимала, что без знания языка построить с человеком отношения будет сложно, поэтому начала постепенно учить испанский. Отношения мы строили долго.
Мне очень нравится природа. Здесь все зеленое, пальмы, кактусы. При этом ландшафт может меняться от гор и джунглей до настоящей пустыни. И путешествовать по стране благодаря этому огромное удовольствие.
Трудность лишь в том, что тут очень тяжело обходиться без машины. Я бы сказала, что городская инфраструктура тут еще развивается: и в Мехико, и в Вильяэрмосе (где я живу). Хотя если вы живете в крупном городе и не планируете выезжать за его пределы, то можно обзавестись велосипедом и чувствовать себя комфортно. Нет каких-то третьих мест, то есть территорий, куда ты можешь просто выйти погулять, провести время. Есть, конечно, музеи, аллеи, но до них тоже может быть трудно добраться, особенно если живешь не в крупном городе.
Еще я обратила внимание почти сразу, что здесь чувствуется очень сильный разрыв между богатыми и бедными. Я лично почти не встречала представителей среднего класса. Здесь есть либо очень богатые — запросто могут позволить себе частный дом в охраняемом жилом комплексе, машину или даже две, отправляют своих детей в частные школы. Но при этом многие люди до сих пор живут в трущобах или в аварийном жилье.
Жизнь даже в Вильяэрмосе, кстати, не очень дешевая. По ценовым критериям примерно как в Москве или Санкт-Петербурге, несмотря на то что это вроде как провинция. Я сама из провинции, из Чувашии, и, конечно, сложно сравнить российскую провинцию и мексиканскую. Но здесь все еще дешевле жить, чем в Мехико, хотя есть вещи, которые сильно бьют по карману: бензин, электричество, вода.
Но это не мешает людям любить устраивать вечеринки дома и тусоваться. Повод найдется всегда. А еще люди очень любят, когда все красиво. Это тоже можно назвать национальной особенностью. Ко дню праздника все украшается, причем рождественские декорации могут появиться уже в октябре. Самый яркий пример — это, наверное, День мертвых, когда в каждом доме устанавливаются алтари, все декорируется цветами и рисунками черепов. У меня пока сложные отношения с этим праздником, но постепенно я привыкаю к местным традициям. Уже привыкла любить и праздновать Рождество, а еще здесь есть праздник кинсаньера, посвященный 15-летию, когда подросток как бы вступает во взрослую жизнь. Девочек в этот день одевают в красивейшие платья. Они проходят причастие в церкви с большим количеством гостей, а потом дома для них устраивается праздник. И вот эта культура праздника невольно приучает тебя оптимистичнее смотреть на вещи. Что бы ни случилось, всегда можно найти повод для радости».