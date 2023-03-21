Иммерсивный гала-ужин премии ЖАРА MUSIC AWARDS

На днях в драматическом театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков, состоялся гала-ужин музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Актеры мастерской Брусникина подготовили специальный иммерсивный спектакль, посвященный предстоящей церемонии. Номинанты премии Ольга Бузова, Севиль, Люся Чеботина, Mia Boyka, Mary Gu успешно прошли аудирование и органичным образом влились в театральную постановку. Гостями мероприятия также стали: Звонкий, Юлия Барановская, Bahh Tee & Turken, Амирчик, Cosmos Girls, Асия, Элли, Акмаль и многие другие.

VI церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS пройдет 6 апреля в Crocus City Hall. Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2022 года.

На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления одних из самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие выступят на церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2023.

Победителей VI музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS выберут зрители открытым голосованием. Проголосовать можно на сайте zhara.tv до 1 апреля 2023 года. Узнай имена лучших из лучших по итогам года!

Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!

Начало концерта: 20:00

Продолжительность: 3 часа