Где и как провести "Ночь театров" в Москве

Каждый год 27 марта отмечается Международный день театра. В Москве его празднование плавно перетекает в культурную акцию "Ночь театров". В этот раз она будет посвящена творчеству русского драматурга Александра Островского, 200-летие со дня рождения которого будут отмечать 12 апреля.

Фото: ТАСС ТАСС

"Свои люди — сочтемся", "Бедность не порок", "Чужая душа потемки", "Старый друг лучше новых двух" — эти и многие другие фразы стали крылатыми благодаря Островскому. Он написал около 50 произведений, среди самых известных — "Гроза", "Бесприданница", "Снегурочка", "Лес".

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Главной заслугой драматурга считается создание принципов современной пьесы. Узнать, почему его называют "отцом русской драматургии", можно на лекциях, экскурсиях, а также на постановках по мотивам его произведений, которые пройдут в столичных театрах.

В акции будет задействовано более 100 площадок, на ее мероприятиях ожидается 14 тыс. человек. Еще порядка 100 тыс. человек будут смотреть события "Ночи театров" онлайн. Торжественное открытие акции пройдет в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" в 21:00.

Спектакли, квизы и музыкальные вечера

Театр им. Пушкина

Московский драматический театр им. Пушкина покажет иммерсивный аудиоспектакль-прогулку "В поисках Островского". "Выбор Островского для нас очень символичен. В год юбилея писателя таким образом мы выражаем признательность основоположнику национального театра и автору выдающихся пьес. Формат ночной аудиопрогулки позволит всем участникам окунуться в волшебную театральную атмосферу, проникнуться духом творчества и погрузиться в историю жизни культового драматурга, чьи произведения вдохновляют, восхищают и удивляют своей актуальностью до сих пор. Для нашей команды это был вызов и приятный опыт: мы очень старались сделать ночные "бродилки" по Театру имени Пушкина увлекательными и необычными", ― привели в пресс-службе театра слова худрука Евгения Писарева.

Следуя за аудиоподсказками артистов по ночному театру, зрители постараются разобраться в том, почему Островский стал главным русским драматургом, рассказали в театре.

РАМТ

Российский академический молодежный театр (РАМТ) готовит для зрителей "Театральный квиз". Гостей будут встречать 26 марта в Большом зрительском фойе, где в 21:30 пройдет игра. "Собирайтесь в команды от двух до пяти человек, придумывайте себе название и записывайтесь по почте ramt-parter@mail.ru", — предлагают в театре.

Театр Олега Табакова

Квиз-игру "Человек-театр" для тех, кто хочет проверить свои знания о творчестве Островского, также проведет Театр Олега Табакова (ТОТ). Игра пройдет в Большом репетиционном зале. "Десять команд в пяти раундах будут соревноваться за звание знатоков творчества драматурга. Главный приз — билеты на один из спектаклей Театра Олега Табакова", — отметили в театре.

В ТОТ добавили, что участники смогут услышать романсы периода творчества Островского в исполнении артистов театра, а также посетить выставку костюмов из спектаклей по произведениям драматурга.

"Модерн"

Театральную фантазию по мотивам пьес Островского в театре "Модерн" представит режиссер Сергей Аронин. "В театральном "(не)счастливцевом лесу" встретятся наиболее известные персонажи из ключевых пьес Александра Николаевича: Катерина и Тихон, Лариса и Паратов, Снегурочка и Лель, Кручинина и Негина, Глафира и Лыняев, Незнамов и Шмага и, наконец, Счастливцев и Несчастливцев", — анонсируют в пресс-службе театра.

В спектакле, который начнется в 21:00, задействованы артисты всех поколений труппы. Зрителей ждут неожиданные трактовки известных пьес с использованием различных театральных приемов, рассказали в театре.

Московский губернский театр

В "Ночь театров" Московский Губернский театр представит программу, подготовленную совместно с коллективом Губернаторского оркестра Московской области. Прозвучит музыка из спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты", "Нашла коса на камень", "Высоцкий. Рождение легенды", "Безымянная звезда", "Свадьба Кречинского", "Маленький принц", "Волшебная барабанная палочка", "Скамейка", "Серебряное зеркало" и лучшие произведения из репертуара оркестра. Главный дирижер Сергей Пащенко и дирижер Кирилл Черчик расскажут об особенностях работы оркестра в составе труппы театра. "Зрители узнают, как проходят репетиции, нужен ли музыканту хореограф и каково это — исполнять драматическую роль в музыкальном спектакле", — отметили в пресс-службе театра.

Театр им. Маяковского

Театр им. Маяковского готовит сразу два события к "Ночи театров". На Сцене на Сретенке пройдет показ спектакля "Дикарка", по окончании которого состоится встреча с режиссером Юрием Иоффе и исполнителями главных ролей. А на Основной сцене зрителей ждет масштабный разговор "Купцы, лжецы и мудрецы", посвященный спектаклям Маяковки по пьесам Островского разных лет.

Театр на Таганке

Театр планирует задействовать сразу три сцены в "Ночь театров". На Малой сцене будет показана постановка "Замена спектакля". "Спектакль Александра Карпушина — эксклюзивное мероприятие в жанре комедийного сторителлинга, посвященное любви к театру и тем историям, которые в нем рассказываются. Константин Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, поэтому в постановке "Замена спектакля" главными героями станут гардеробщицы, через восприятие которых зрители окунутся в жизнь спектаклей из репертуара Театра на Таганке", — рассказали в пресс-службе театра.

На Основной сцене пройдет беседа с режиссером Денисом Азаровым и артистами. Они расскажут о создании спектакля — интерпретации пьесы Островского "Снегурочка". На Новой сцене художник и сценограф Алексей Трегубов прочтет лекцию об основных тенденциях и приемах современной сценографии. В Театре на Таганке он выступил одним из сценографов и выпускающим художником масштабного спектакля Юрия Муравицкого "Черная кошка, белый кот".

Увидеть закулисье

Театр им. Гоголя

В Театре им. Гоголя пройдет открытая репетиция спектакля "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Островского, режиссером-постановщиком которого является худрук Антон Яковлев.

В постановке играют в разных составах Любовь Константинова, Ольга Науменко, Ирина Выборнова, Олег Гущин, Андрей Кондратьев, Марк Бурлай, Илья Антоненко, Дмитрий Высоцкий и другие артисты. "В этот вечер Малая сцена театра превратится в репетиционный зал, предоставив зрителям уникальную возможность увидеть первые фрагменты постановки, премьера которой состоится на Большой сцене театра в мае 2023 года. Ощутить атмосферу будущего спектакля поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера", — рассказали в пресс-службе театра. Начнется репетиция в 21:00.

"Ленком"

В пресс-службе "Ленкома Марка Захарова" рассказали, что театр готовит экскурсию "А.Н. Островский на сцене "Ленкома". В зрительском фойе гости увидят фрагменты декораций спектакля "Доходное место", а также стенды, рассказывающие о спектаклях по пьесам этого драматурга на выставке "Ленком. Без пяти сто" — она посвящена 95-летию театра. По пьесам Островского в "Ленкоме" Марк Захаров поставил спектакли "Мудрец" (1989) и "Ва-банк" (2004).

Театр кукол им. Образцова

Прогулку по закулисью предлагает своим зрителям Театр кукол им. Образцова. Экскурсия начнется в 19:00, ее участники смогут увидеть, где проходят репетиции и хранится реквизит, узнать, как создаются куклы к новым спектаклям, как проходит подготовка к спектаклям. Кроме того, они смогут посмотреть экспозицию Музея театральных кукол и побывать в сердце театра — кабинете Сергея Владимировича Образцова, сообщили в пресс-службе театра.

"Сфера"

Выставку, посвященную Островскому, откроют в 18:30 в Московском драматическом театре "Сфера" (структурное подразделение московского театра "Эрмитаж"). А в 22:00 гостей приглашают на творческую встречу с актерами театра. Главный режиссер театра Александр Коршунов и артисты расскажут о значении творчества Островского в жизни театра, поделятся воспоминаниями о том, как создавались спектакли в постановке основателя театра Екатерины Еланской "Весенняя сказка" и "Красавец мужчина", а также "В чужом пиру похмелье" и "Доходное место" Коршунова. Кроме того, речь зайдет о спектаклях текущего репертуара по пьесам драматурга: "Лес" Сергея Виноградова и "Без вины виноватые" Коршунова.

МХТ им. Чехова

На Новой сцене МХТ им. Чехова состоится лекция литературоведа Дмитрия Бака "Островский в Москве: журналистика, критика, идейная теория и практика". Она начнется в 21:30 и будет посвящена молодому Островскому и его деятельности в Москве в 1847–1856 годах. "Акцент будет сделан не на театральных постановках, а на тех обстоятельствах, которые им предшествовали и сопутствовали. "Что такое "купеческая норма" по Островскому? Как Островскому удалось завоевать популярность в Москве еще до публикаций пьес и постановок? В чем состояло идейное направление "молодой редакции" журнала "Москвитянин", предводимой Островским?" — проанонсировали темы лекции в пресс-службе театра.

Театр сатиры

Творческие встречи, посвященные драматургу, пройдут в Театре сатиры. Пообщаться с режиссерами и артистами, задать вопросы и получить ответы, поделиться мнением о спектаклях можно будет в 21:00 на "Прогресс сцене" и в 22:00 на Основной сцене театра.

На первой площадке зрителей ждет встреча с режиссером Сергеем Виноградовым, театроведом и заведующей литературной частью театра Ниной Карповой, а также артистами, занятыми в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты", — Альбертом Хасиевым, Тимуром Тихомировым, Надеждой Филипповой, Ксенией Громовой и другими. А на Основной сцене посетители встретятся с артистами спектаклей "Невольницы" и "Лес". Ведущим выступит худрук Сергей Газаров, среди участников — Максим Аверин, Алена Яковлева, Юрий Васильев, Андрей Анкудинов и другие артисты. "В Театре сатиры на разных сценах идут сразу пять спектаклей по пьесам Островского. Поэтому для нас было очень важно посвятить встречи со зрителями в День театра культовому драматургу и поговорить о том, насколько актуальны пьесы Островского сегодня, как они современны, несмотря на то, что были написаны полтора века назад", — привели в пресс-службе театра слова Газарова.

Театр им. Ермоловой

Об Островском будут говорить и в Театре им. Ермоловой. "Для Ермоловского театра имя великого русского драматурга Александра Николаевича Островского не чужое: 14 названий, 21 постановка. Почему такая разница в числах? Об этом и о многом другом поговорим на нашей встрече "Ночь театров" 27 марта в 21:00 на Новой сцене", — рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

Затем зрителям покажут часть спектакля "Василиса Мелентьева" по одноименной пьесе Островского, поставленного Владимиром Андреевым в 1982 году и снятого для Центрального телевидения. Кроме того, народная артистка России Светлана Головина, сыгравшая в "Василисе Мелентьевой" одну из главных ролей, поделится воспоминаниями об этой работе, ответит на вопросы и расскажет о своих партнерах — Иване Соловьеве, Александре Михайлове и Алексее Жаркове.

"Шалом"