В погоне за острыми приключениями: 5 мистических мест России

Загадочные истории во все времена привлекают туристов.

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Спрос на мистику среди туристов всегда был высоким. Например, одна из самых популярных экскурсий по чешской столице так и называется - «Мистическая Прага». Похожие туры есть в России, например, в Северной столице. Любителей приключений сажают в комфортный автобус и возят по ночному Петербургу.

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Новый виток интереса для любителей мистических исследований начался с выходом в 2020 году российского сериала «Территория», основанного на коми-пермяцком эпосе. Поток туристов хлынул в Кудымкар, чтобы выяснить все про загадочные икотку, чудь и пам. Но пока еще уголок Пермского края не входит в список самых загадочных мест в России. А вот топ-5 точек на карте, которые точно пощекочут нервишки любителям мистики.

Долина Смерти (Якутия)

Где находится: 64°46′00″ с. ш. 109°28′00″ в. д., Мирнинский район Якутии

Долина расположена на правой стороне реки Вилюй. Местные жители сообщают об огромных металлических котлах красного цвета, которые нельзя сломать, с помещениями внутри. Те, кто заночевал в этих котлах, заболевали неизвестной болезнью и умирали. Говорят, что сюда не приходят звери и не прилетают птицы. По одной из легенд считается, что в этой аномальной зоне могли сохраниться обломки корабля пришельцев.

Саамские лабиринты (Карелия)

Где находится: северная часть Карелии, архипелаг Кузова

Северные лабиринты – сложная система спиралевидных фигур размером от 5 до 30 метров, сложенных из небольших природных камней. Они встречаются не только в Карелии, но и на островах Белого моря, Кольском полуострове, в Скандинавии, Британии, на Новой земле. По поверьям считается, что эти сложные лабиринты – врата в параллельный мир. Саамские лабиринты были местами для поклонения богам и проведения разных ритуалов. Местные племена верили в то, что каждый из камней имеет свою особенную энергетику. Они считали, что умершие шаманы поселялись в валунах и могли служить проводниками для людей между мирами живых и мертвых.

Еще одно из предположений – это культовая имитация рыбных ловушек, так как подобные лабиринты часто располагались поблизости от рек или моря.

Магаданские камни на сопке

Где находится: город Магадан, микрорайон Дукча

Один из немногих таинственных объектов в подборке, который находится в пределах города. Если забраться на сопку выше карьера, то можно увидеть симметрично сложенные на открытом пространстве полосы из камней – и это точно не природный узор. Местные жители (особенно те, кто верит в мистику) слышат голоса, исходящие из камней. По одной из легенд, внутри них замурованы души древних кочевников.

Китовая аллея (Чукотка)

Где находится: остров Итыгран

Китовая аллея – древнее эскимосское святилище. В грунт вкопаны два ряда огромных костей и черепов гренландских китов. Массовое скопление костей говорит о том, что это древний ритуальный могильник. Местные жители верят, что китовая аллея обладает собственной энергией, которая может быть опасна для простых смертных. Предполагается, что здесь в древние времена совершались жертвоприношения.

Маньпупунер (Коми)

Где находятся: Печоро-Илычский заповедник, междуречье рек Илык и Печора

Маньпупунер, или Столбы выветривания, считаются одним из чудес света в России. Это комплекс из семи останцев высотой от 30 до 42 метров. Ранее на месте камней были горы, но под влиянием природы слабые породы были разрушены, а останцы, сложенные из сланца, сохранились.