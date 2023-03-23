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25 минут назад

История омского "Дома на горе"

Омск Здесь

Рассказываем о памятнике сталинского ампира, расположившегося в центре города.

История омского "Дома на горе"
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

Здание интересно тем, что это один из первых пятиэтажных домов в Омске. В 1936 году в нашем городе появилось сразу два пятиэтажных строения. Автором обоих проектов стал омский архитектор, член Союза архитекторов СССР Евгений Степанов. Один из домов расположился на улице Красный Путь, 79, а второй - о котором идёт речь в нашем видеоролике - по адресу: ул. Дзержинского, 1.

"Дом на горе" построен в стиле советского монументального классицизма, или сталинского ампира. Это направление было господствующим в архитектуре СССР на протяжении двадцати лет - с середины 1930-х до середины 1950-х годов.

На примере здания можно увидеть характерные черты этого архитектурного стиля - строгие геометрические формы, монументальность, наличие выступающих портиков на фасадной части и присутствие балконов.

Интересная деталь - балконы второго, третьего и четвёртого этажей закрыты монументальными колоннами. Существует версия, что архитектор вложил в это решение идеологический подтекст. - Степанов, следуя духу сталинской эпохи, стремился показать, что на первом месте - государство, с его монументальными, прочными, надёжными колоннами.

А вот балконы, куда человек, живший в этом доме, выходил обозревать окрестности, - на втором плане, он закрыт этими колоннами.

Можно принимать или не принимать такую версию, но она существует, - говорит Борис Коников.

Места,Евгений Степанов,
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