«Афиша» запускает акцию в честь Дня театра

Специально ко Всемирному дню театра (27 марта), приуроченному к популяризации театрального искусства, «Афиша» предлагает пользователям билеты на более чем тысячу постановок со скидками до 70%.

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С 23 по 27 марта 2023 года пользователи «Афиши» могут выгодно приобрести билеты в театры более чем 40 городов страны. В акции участвуют: Московский театр «Школа Современной Пьесы», Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Театр на Бронной, Московский академический театр сатиры, петербургские Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера», Театр имени Ленсовета и многие другие.

Зрители могут посетить такие спектакли, как «В Бореньке чего-то нет» Квартета И, «Круги/Фантазии» театра «Практика», «Пётр I» Московского драматического театра «Модерн», «Без вины виноватые» театра на Бронной, «На Трубе» «Школы Современной Пьесы» и другие популярные постановки. Полный список театров и расписание спектаклей указаны на сайте «Афиши».