Как советский дизайн удивил Ива Сен-Лорана

В Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов», приуроченная к столетию создания Ателье мод — художественного центра искусства моделирования одежды при тресте «Москвошвей». Выставка рассказывает о том, как возникла и формировалась на протяжении ХХ столетия идея создания центра моды при швейных фабриках. В фокусе внимания — три важнейших института одежды: Ателье мод, Дом моделей на Сретенке и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту. Разбираемся, как развивалась советская модная индустрия и чем она удивляла иностранных кутюрье.
Ателье мод — прообраз знаменитого Дома моделей одежды — открылось в 1923 году при тресте «Москвошвей», в задачи которого входила разработка новых моделей женской одежды для фабрик. Находилось ателье на людной Петровке и служило своеобразной витриной треста. Художники, среди которых были Александра Экстер и Вера Мухина, должны были создавать такие типы красивой и удобной одежды, которую можно было запустить в массовое производство. Но широко развернуться с идеей не позволяла экономическая ситуация в молодой стране — она еще не окрепла после революции.
Ателье мод перестало существовать уже в 1925-м. Всего раз учреждение выпустило одноименный журнал — на выставке представлен не только оригинал, но и несколько репринтов, которые можно полистать. Кроме иллюстраций модных в те времена фасонов, в журнале есть статьи, посвященные тому, как современные художники могут работать с народными традициями и почему парижская мода должна была стать эстетическим ориентиром для соотечественников.
Большую роль в развитии советской моды сыграл Московский дом моделей, который открылся в 1935 году при тресте «Мосбелье» и существовал до 1941-го. Его специализацией были детские комплекты, а также женская одежда, созданная с учетом образа жизни, к которому стремилась советская женщина того времени. Руководителем была модельер Надежда Макарова — ученица и последовательница знаменитой Надежды Ламановой. Последняя, к слову, сотрудничала с Домом моделей как художественный консультант.
Для Дома моделей выделили здание на Сретенке. Художник Владимир Фаворский расписал плафон демонстративного зала, выполнил фриз в технике сграффито на фасаде. На выставке есть оригинальный эскиз фасада, сделанный рукой мастера. На нем изображены мать с ребенком, античная муза и современницы — спортсменки, работницы, студентки. Раньше этот экспонат нигде не выставлялся.
Сохранилась и уникальная кинохроника, снятая в Доме моделей. На кадрах виден показ разнообразных нарядов — от спортивных костюмов до элегантных платьев в пол.
Именно Дом моделей дал обычным женщинам возможность попасть на демонстрационные сеансы, полюбоваться актуальными образами и оставить отзывы модельерам. На выставке в Музее Москвы об этом напоминает подиум, проходящий практически через все пространство. Посетительницы и посетители выставки могут подняться на него, почувствовать себя как на настоящем показе мод и сфотографироваться.
Московский дом моделей одежды открылся во время Великой Отечественной войны, в апреле 1944 года. Его главной задачей была работа со всеми швейными фабриками Москвы, а не только с отдельными трестами. В 1955-м Московский дом моделей одежды возглавил систему региональных и республиканских домов и был переименован в общесоюзный (ОДМО). Он стал тем самым головным центром моды, охватившим буквально все регионы и республики СССР. Единая система модельных домов, во главе которой стоял ОДМО, сохранялась до 1990-х годов.
В качестве отчетов здесь делали специальные альбомы с рисунками новых моделей одежды. На выставке представлены два таких альбома: под каждым изображением прикреплен кусочек ткани, из которой изготавливалась модель. Существует мнение, что моделирование в ОДМО было анонимным, но на самом деле это не так: в альбомах видно, что фамилия автора не скрывается.
Было бы ошибкой думать, что в поточной работе советских модельеров не оставалось места для творчества. В эскизах, которые показывают на выставке, можно увидеть яркий авторский подход таких художников, как Елена Иванова, Лина Телегина, Елена Стерлигова и Галина Гагарина. Необычные силуэты, яркие расцветки, оригинальные фасоны, затейливые рукава, юбки и банты, украшающие платья, — пожалуй, многое из их идей понравилось бы и сегодняшним модницам.
Из-за железного занавеса приобщиться к работам иностранных художников, в том числе французских, мог не каждый. Министерство легкой промышленности СССР, понимая, что модельерам необходим свежий воздух и новый взгляд, устраивало им поездки за границу, выписывало модные издания. А в 1986-м Москву посетил легендарный французский модельер, создатель модного дома Ив Сен-Лоран. В ОДМО ему показали последние работы модельеров, в числе которых был эскиз Лины Телегиной. Сама она в тот день прийти не смогла, но Сен-Лоран оставил ей автограф на ее же рисунке, отметив, что остался впечатлен богатой фантазией советской коллеги. И эскиз, и фотографии, сделанные во время визита, можно увидеть на выставке.
В цехах ОДМО создавали одежду не только для женщин — открывались цеха по пошиву мужской и детской одежды. Правда, модельеры этих цехов 1950-х — начала 1960-х годов не совсем отчетливо понимали, как именно должна меняться одежда, поэтому долгое время вещи не отличались особым разнообразием. На выставке представлены эскизы художницы детского цеха Валерии Чекуниной 1980-х годов, когда ответ на этот вопрос был все же найден: оказалось, что, работая с детской аудиторией, можно позволить себе самые интересные эксперименты. Здесь не было ограничений, которые накладывали на модельера, создающего одежду для взрослых.
Советская мода ориентировалась на практичность — чаще всего это была одежда прет-а-порте, нежели от кутюр. Однако у ОДМО был и экспериментальный цех, где делали штучные вещи для международных выставок и фестивалей. Именно здесь работали Вячеслав Зайцев, Светлана Качарава, Наталья Орская, Тамара Мокеева и другие известные модельеры — на выставке представлены некоторые из их эскизов. Сотрудники экспериментального цеха предугадывали тенденции, вдохновлялись работами зарубежных коллег.
Для I Московского международного фестиваля мод, который прошел в 1967 году, модельер Татьяна Осмеркина создала эффектное красное платье «Россия», о котором заговорили все. После фестиваля его отвезли на Всемирную выставку в Монреаль, затем в Осаку. Начались его гастроли по городам и странам, где платье собирало все новые и новые восторженные отзывы. В итоге платье Осмеркиной стало своего рода символом, визитной карточкой ОДМО. К сожалению, платье утрачено, на выставке представлена его реконструкция.
Участвовало в фестивале 1967 года и платье Тамары Файдель, которое она создала вместе с художником-текстильщиком Суламифью Заславской. Заславская придумала рисунок на ткани, а Файдель — лаконичный силуэт, который идеально раскрыл необычный яркий орнамент с геометрическими фигурами. Еще одно интересное платье — авторства модельеров Аллы Левашовой и Нины Голиковой, созданное для международного конкурса в Праге в 1953 году. Черно-белый наряд с цветочным рисунком покорил публику простотой, практичностью и вместе с тем необыкновенной элегантностью.
Общесоюзный дом моделей одежды занимался и популяризацией моды. С конца 1940-х годов ОДМО регулярно выпускал конверты с выкройками элегантных нарядов, простых в изготовлении. Выпускали и журнал «Я шью сама», предназначенный для более профессиональной публики, — его наполняли уже не выкройки, а их чертежи. Журнал просуществовал вплоть до 1990-х. И конверты, и журналы стоили недорого: конверты — около 20–30 копеек, а журналы — приблизительно 60–90 копеек.
Особняком среди печатных изданий модной тематики стоял престижный «Журнал мод». Он не относился к Общесоюзному дому моделей одежды, но его редакция, располагавшаяся в одном с ним здании, сотрудничала с его художниками, модельерами и конструкторами. Здесь тоже попадались выкройки — правда, модели порой были слишком сложными для исполнения дома. Благодаря выставочным экземплярам можно проследить, как менялось оформление этого издания.
Во время подготовки выставки куратор решил проверить на практике, какие вещи рукодельницы могли получить, работая по этим выкройкам. Результаты эксперимента — специально сшитые для выставки платья и костюмы — красуются на манекенах. Вещи сегодня выглядят ярко и современно, несмотря на то что придуманы были десятилетия назад.