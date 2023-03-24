Как советский дизайн удивил Ива Сен-Лорана

В Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов», приуроченная к столетию создания Ателье мод — художественного центра искусства моделирования одежды при тресте «Москвошвей». Выставка рассказывает о том, как возникла и формировалась на протяжении ХХ столетия идея создания центра моды при швейных фабриках. В фокусе внимания — три важнейших института одежды: Ателье мод, Дом моделей на Сретенке и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту. Разбираемся, как развивалась советская модная индустрия и чем она удивляла иностранных кутюрье.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Мода на Петровке

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Ателье мод — прообраз знаменитого Дома моделей одежды — открылось в 1923 году при тресте «Москвошвей», в задачи которого входила разработка новых моделей женской одежды для фабрик. Находилось ателье на людной Петровке и служило своеобразной витриной треста. Художники, среди которых были Александра Экстер и Вера Мухина, должны были создавать такие типы красивой и удобной одежды, которую можно было запустить в массовое производство. Но широко развернуться с идеей не позволяла экономическая ситуация в молодой стране — она еще не окрепла после революции.

Ателье мод перестало существовать уже в 1925-м. Всего раз учреждение выпустило одноименный журнал — на выставке представлен не только оригинал, но и несколько репринтов, которые можно полистать. Кроме иллюстраций модных в те времена фасонов, в журнале есть статьи, посвященные тому, как современные художники могут работать с народными традициями и почему парижская мода должна была стать эстетическим ориентиром для соотечественников.

Дом моделей

Большую роль в развитии советской моды сыграл Московский дом моделей, который открылся в 1935 году при тресте «Мосбелье» и существовал до 1941-го. Его специализацией были детские комплекты, а также женская одежда, созданная с учетом образа жизни, к которому стремилась советская женщина того времени. Руководителем была модельер Надежда Макарова — ученица и последовательница знаменитой Надежды Ламановой. Последняя, к слову, сотрудничала с Домом моделей как художественный консультант.

Для Дома моделей выделили здание на Сретенке. Художник Владимир Фаворский расписал плафон демонстративного зала, выполнил фриз в технике сграффито на фасаде. На выставке есть оригинальный эскиз фасада, сделанный рукой мастера. На нем изображены мать с ребенком, античная муза и современницы — спортсменки, работницы, студентки. Раньше этот экспонат нигде не выставлялся.

Сохранилась и уникальная кинохроника, снятая в Доме моделей. На кадрах виден показ разнообразных нарядов — от спортивных костюмов до элегантных платьев в пол.

Именно Дом моделей дал обычным женщинам возможность попасть на демонстрационные сеансы, полюбоваться актуальными образами и оставить отзывы модельерам. На выставке в Музее Москвы об этом напоминает подиум, проходящий практически через все пространство. Посетительницы и посетители выставки могут подняться на него, почувствовать себя как на настоящем показе мод и сфотографироваться.

Общесоюзный дом моделей одежды

Московский дом моделей одежды открылся во время Великой Отечественной войны, в апреле 1944 года. Его главной задачей была работа со всеми швейными фабриками Москвы, а не только с отдельными трестами. В 1955-м Московский дом моделей одежды возглавил систему региональных и республиканских домов и был переименован в общесоюзный (ОДМО). Он стал тем самым головным центром моды, охватившим буквально все регионы и республики СССР. Единая система модельных домов, во главе которой стоял ОДМО, сохранялась до 1990-х годов.

В качестве отчетов здесь делали специальные альбомы с рисунками новых моделей одежды. На выставке представлены два таких альбома: под каждым изображением прикреплен кусочек ткани, из которой изготавливалась модель. Существует мнение, что моделирование в ОДМО было анонимным, но на самом деле это не так: в альбомах видно, что фамилия автора не скрывается.

Внутренняя кухня

Было бы ошибкой думать, что в поточной работе советских модельеров не оставалось места для творчества. В эскизах, которые показывают на выставке, можно увидеть яркий авторский подход таких художников, как Елена Иванова, Лина Телегина, Елена Стерлигова и Галина Гагарина. Необычные силуэты, яркие расцветки, оригинальные фасоны, затейливые рукава, юбки и банты, украшающие платья, — пожалуй, многое из их идей понравилось бы и сегодняшним модницам.

Из-за железного занавеса приобщиться к работам иностранных художников, в том числе французских, мог не каждый. Министерство легкой промышленности СССР, понимая, что модельерам необходим свежий воздух и новый взгляд, устраивало им поездки за границу, выписывало модные издания. А в 1986-м Москву посетил легендарный французский модельер, создатель модного дома Ив Сен-Лоран. В ОДМО ему показали последние работы модельеров, в числе которых был эскиз Лины Телегиной. Сама она в тот день прийти не смогла, но Сен-Лоран оставил ей автограф на ее же рисунке, отметив, что остался впечатлен богатой фантазией советской коллеги. И эскиз, и фотографии, сделанные во время визита, можно увидеть на выставке.

В цехах ОДМО создавали одежду не только для женщин — открывались цеха по пошиву мужской и детской одежды. Правда, модельеры этих цехов 1950-х — начала 1960-х годов не совсем отчетливо понимали, как именно должна меняться одежда, поэтому долгое время вещи не отличались особым разнообразием. На выставке представлены эскизы художницы детского цеха Валерии Чекуниной 1980-х годов, когда ответ на этот вопрос был все же найден: оказалось, что, работая с детской аудиторией, можно позволить себе самые интересные эксперименты. Здесь не было ограничений, которые накладывали на модельера, создающего одежду для взрослых.

Всемирная слава

Советская мода ориентировалась на практичность — чаще всего это была одежда прет-а-порте, нежели от кутюр. Однако у ОДМО был и экспериментальный цех, где делали штучные вещи для международных выставок и фестивалей. Именно здесь работали Вячеслав Зайцев, Светлана Качарава, Наталья Орская, Тамара Мокеева и другие известные модельеры — на выставке представлены некоторые из их эскизов. Сотрудники экспериментального цеха предугадывали тенденции, вдохновлялись работами зарубежных коллег.

Для I Московского международного фестиваля мод, который прошел в 1967 году, модельер Татьяна Осмеркина создала эффектное красное платье «Россия», о котором заговорили все. После фестиваля его отвезли на Всемирную выставку в Монреаль, затем в Осаку. Начались его гастроли по городам и странам, где платье собирало все новые и новые восторженные отзывы. В итоге платье Осмеркиной стало своего рода символом, визитной карточкой ОДМО. К сожалению, платье утрачено, на выставке представлена его реконструкция.

Участвовало в фестивале 1967 года и платье Тамары Файдель, которое она создала вместе с художником-текстильщиком Суламифью Заславской. Заславская придумала рисунок на ткани, а Файдель — лаконичный силуэт, который идеально раскрыл необычный яркий орнамент с геометрическими фигурами. Еще одно интересное платье — авторства модельеров Аллы Левашовой и Нины Голиковой, созданное для международного конкурса в Праге в 1953 году. Черно-белый наряд с цветочным рисунком покорил публику простотой, практичностью и вместе с тем необыкновенной элегантностью.

Популяризация моды в стране

Общесоюзный дом моделей одежды занимался и популяризацией моды. С конца 1940-х годов ОДМО регулярно выпускал конверты с выкройками элегантных нарядов, простых в изготовлении. Выпускали и журнал «Я шью сама», предназначенный для более профессиональной публики, — его наполняли уже не выкройки, а их чертежи. Журнал просуществовал вплоть до 1990-х. И конверты, и журналы стоили недорого: конверты — около 20–30 копеек, а журналы — приблизительно 60–90 копеек.

Особняком среди печатных изданий модной тематики стоял престижный «Журнал мод». Он не относился к Общесоюзному дому моделей одежды, но его редакция, располагавшаяся в одном с ним здании, сотрудничала с его художниками, модельерами и конструкторами. Здесь тоже попадались выкройки — правда, модели порой были слишком сложными для исполнения дома. Благодаря выставочным экземплярам можно проследить, как менялось оформление этого издания.