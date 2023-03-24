Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
3 часа назад

За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов

Lenta.ru

За соседство с актером Стивом Бушеми в Нью-Йорке попросили сумму в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На продажу в районе Роуз-Хилл выставили пентхаус в той же башне, где звезда фильмов Квентина Тарантино и братьев Коэн недавно приобрел аналогичный объект. Лот расположен в 20-этажной башне Hillrose28 по адресу 28-я Восточная улица, 181. Цена за пентхаус по соседству с жильем известного актера составляет девять миллионов долларов. Кроме того, он доступен для аренды за 50 тысяч долларов в месяц.

В объекте площадью 259,7 квадратного метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с панорамными окнами, кухня, столовая зона и гардеробная. Интерьер, за исключением светильников необычных форм, выполнен в достаточно минималистичном стиле, в нем преобладают молочный и коричневый цвета. Кроме того, будущему хозяину станет доступна терраса метражом в 102,6 «квадрата» с обустроенными зонами для отдыха и видом на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

В марте стало известно, что за соседство со звездой сериала «Эйфория» Зендеей попросили в два раза меньшую сумму, чем раньше. В элитном жилом районе Нью-Йорка Бруклин-Хайтс во второй раз выставили на продажу пентхаус в здании, где владеет жильем актриса, однако по сравнению с первым разом в начале года, когда его рассчитывали продать за 18 миллионов долларов, цена упала до 9,5 миллиона.

Места,Стив Бушеми,Квентин Тарантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий