Бим из фильма Ростоцкого вернулся в Калугу

В Калугу, где и снималось большинство сцен любимого всеми фильма Станислава Ростоцкого, доставили скульптуру Бима. Алюминиевый сеттер, протягивающий лапу для приветствия зрителю. Собачка стоит на коробке от кинопленки, на постаменте надпись: "Белый Бим Черное ухо Калуга 1977". Памятник уже в апреле займет свое место около калужского Дома печати, который также мелькает в фильме.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Но радость калужане, как и скульптур из Оренбурга Иван Сукманов, испытывают уже сейчас. Прибытия Бима в Калугу ждут с прошлого года, когда скульптуру отлили в мастерской подмосковного Жуковского. А поставить памятник знаменитому четвероногому придумали в калужском отделении Союза журналистов России.

Видео дня

"Порыв прост - вернуться домой, к нашей русской культуре, искусству и литературе, на которой сами выросли, но забыли, что все богатство в нас самих", - рассказал "РГ" журналист и писатель Алексей Урусов.

Как уже писала "РГ", деньги на скульптуру - около 600 тысяч рублей - собирали всем миром. По задумке инициаторов, памятник Биму должен быть народным. К слову, сбор средств все еще продолжается.

Идею установить памятник Биму в Калуге также поддержали родственники Вячеслава Тихонова и Станислава Ростоцкого.

- Образ Бима сейчас нам всем очень нужен, он же про сострадание, про доброту, про то, что жизнь продолжается. В конце фильма, если помните, появляется новая собачка, - сказала "РГ" Марианна Растоцкая. Она также напомнила, что Бим, по задумке создателей фильма, это не просто друг человека, это метафора человеческой души. И эта метафора в свое время была принята всем миром. В 1979 году даже в США все были уверены, что именно "Белый Бим Черное ухо" получит "Оскар". Западная пресса писала: "Каждый американец должен посмотреть эту картину".

Ожидается, что в церемонии открытия памятника Биму примут участие Анна Тихонова, Марианна Ростоцкая, Ирина Шевчук, а также президент кинофестиваля "Циолковский" Игорь Угольников и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Крупным планом

Фрагмент книги "Алексея Урусова "Тайны старой Калуги. История за кадром":

Почему же выбрали Калугу для съемок киноленты о людях и собаках?

- С режиссером кинофильма "Белый Бим Черное ухо" Станиславом Ростоцким и актером Вячеславом Тихоновым мы дружили долгие годы, - рассказал пенсионер, заслуженный работник сельского хозяйства, в 1990-е годы вице-губернатор Калужской области Виктор Пахно. - Они приезжали к нам в Калугу. Еще 1970-е я возглавлял совхоз им. К.Э. Циолковского на правом берегу. Здесь мы и познакомились - сначала как заядлые рыбаки. Приезжали к нам и жена Ростоцкого актриса Нина Меньшикова, и его сын Андрей. Вместе рыбачили. В наших местах на правобережье города в 1974 году снимался известный фильм-сказка "Иван да Марья". Вместе со Станиславом Ростоцким мы побывали на месте съемок. Места у нас красивейшие: заливные луга, несколько прудов. Видимо, еще тогда и приглянулась ему наша Калуга.

Скульптор Иван Сукманов, архитектор Алексей Комов и журналист Алексей Урусов у Дома печати. Фото: Предоставлено Алексеем Урусовым

Как и Ростоцкий, Вячеслав Тихонов был заядлым рыбаком с самого детства. Рыбачил и зимой, и летом. По воспоминаниям самого Вячеслава Васильевича, он мог часами сидеть и ждать заветной поклёвки судака или окуня. На рыбалку мог поехать за сотни километров, лишь бы ему нравилось само место, водоем и, особенно, компания. Часто на рыбалку актер ездил с такими корифеями нашего кинематографа, как Сергей Бондарчук и Станислав Ростоцкий. У Вячеслава Тихонова было около десяти разных уловистых блёсен. Когда уловы были очень большими, он щедро раздавал рыбу соседям или родственникам.

И вот Виктору Пахно пришло письмо из Ирана, где в то время были какие-то дела у Ростоцкого.

- Станислав Ростоцкий написал, что объехал почти все области Центральной России для съемок своего нового кинофильма, но ничего, кроме двух ведер грибов, не нашел, - продолжает рассказывать Виктор Степанович. - Просил помочь разместить в Калуге всю съемочную группу киностудии им. Горького. Я позвонил секретарю обкома партии Алексею Аксёнову. Быстро все решили с гостиницей "Калуга". В ней и проживали режиссер, актеры, операторы, художники вместе с Бимом: более ста человек. Так Калуга оказалась знаменитым на весь мир местом съемок удивительного фильма. На этой картине выросло целое поколение советской молодежи, научилось состраданию и верности. Об этом я никому не рассказывал. Вы первый. Большое спасибо, что не забываете этот замечательный фильм и его актеров.

***

Своими воспоминаниями после съемок фильма поделился и калужанин Юрий Родионович Орлов. Их бережно сохранила и любезно предоставила автору его дочь Наталья Воронова.

В один из зимних дней 1976 года Юрий Орлов на своей машине проезжал мимо Концертного зала по улице Ленина. Остановился на светофоре. В этот момент к нему подошли двое мужчин. Одеты они были по-полярному: полушубки, унты и меховые шапки. Один из них представился.

- Здравствуйте, я режиссер. Снимаю свой новый фильм в Калуге о природе, собаке и людях. Мой спутник - народный артист СССР Вячеслав Тихонов, - сказал Станислав Ростоцкий. - Вот ищем точно такой автомобиль, как у вас. И желательно с водителем. Хотите сняться в кино?

Юрий Орлов тогда ответил, что он рад и готов. Но нужно получить разрешение у командира воинской части. Ростоцкий заверил, что договоренность с начальством берет на себя. И действительно, этот вопрос был быстро решен. Начались съемки.

Дело в том, что Станислав Иосифович сам был фронтовиком, разбирался в людях и ценил военных. Никто даже и не догадывался, что на одной ноге у него был протез. Ходил он с палочкой. Как военный Юрий Орлов ему и понравился.

И что удивительно - Юрий Родионович уже снимался в кино. В 1940-е еще школьником в Горном Алтае он принимал участие в массовке фильма "Белый клык" режиссера Александра Згуриди по одноименной повести Джека Лондона. Главные роли исполняли известный актер Олег Жаков и тоже пес, как у Ростоцкого.

Съемки автомобильных сцен проходили в Калуге и пригороде днем, вечером и ночью, в полной темноте. И однажды в павильоне киностудии им. Горького.

Тогда выяснилось, что владелец автомобиля по сценарию - Семён Петрович, отец Толика, его сыграл народный артист СССР Михаил Зимин, - неуверенно водит машину. Особенно по заснеженной дороге в темноте. Тогда режиссер Станислав Ростоцкий предложил попробовать в качестве дублера Юрия Орлова. И не ошибся.