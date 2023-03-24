Горло Барлога: где находится самая глубокая пещера в России

В Урупском районе Карачаево-Черкесской республики расположилась самая глубокая пещера нашей страны.

Свое название она получила благодаря легендарному произведению Дж. Р. Р. Толкина – балрогами автор назвал в своих книгах демонических существ. Помимо этого, внутренние залы пещеры тоже порадуют любителей Толкина – их назвали Чертогом Гэндальфа, Харчевней «Гарцующий пони», Приютом Элронда, проходом Горлума.

Пещера считается самой глубокой карстовой пещерой России. Ее глубина достигает более чем 900 метров, а длина – 3 километров. Начиная с глубины 170 метров пещера довольно сильно обводнена, что приводит к частых обвалам. У ученых есть основания полагать, что истинная глубина ее намного больше, однако обнаружили пещеру лишь в 1994 году, в связи с чем изучить ее максимально детально пока не получилось.

Вход в пещеру представляет собой узкую вертикальную шахту с известняком. Спускаться придется около 73 метров вниз по каскадным выступам. Сам этот вход расположен в верховьях реки Ацгара, которая является первым правым притоком реки Уруп. Самая верхняя отметка достигает 2825 метров над уровнем моря.

Тем, кто желает побывать внутри этой пещеры, придется капитально подготовиться. Для того, чтобы попасть во внутренние залы и подземные ходы со скоплением сталактитов, сталагмитов, узких колодцев или отвесных склонов, лучшим решением будет попасть в состав экспедиции. Профессиональный гид, медики и спалеологи должны сопровождать всех желающих изучить пещеру изнутри.