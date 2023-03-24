Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Горло Барлога: где находится самая глубокая пещера в России

Мира Маркина

В Урупском районе Карачаево-Черкесской республики расположилась самая глубокая пещера нашей страны.

Горло Барлога: где находится самая глубокая пещера в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свое название она получила благодаря легендарному произведению Дж. Р. Р. Толкина – балрогами автор назвал в своих книгах демонических существ. Помимо этого, внутренние залы пещеры тоже порадуют любителей Толкина – их назвали Чертогом Гэндальфа, Харчевней «Гарцующий пони», Приютом Элронда, проходом Горлума.

Пещера считается самой глубокой карстовой пещерой России. Ее глубина достигает более чем 900 метров, а длина – 3 километров. Начиная с глубины 170 метров пещера довольно сильно обводнена, что приводит к частых обвалам. У ученых есть основания полагать, что истинная глубина ее намного больше, однако обнаружили пещеру лишь в 1994 году, в связи с чем изучить ее максимально детально пока не получилось.

Вход в пещеру представляет собой узкую вертикальную шахту с известняком. Спускаться придется около 73 метров вниз по каскадным выступам. Сам этот вход расположен в верховьях реки Ацгара, которая является первым правым притоком реки Уруп. Самая верхняя отметка достигает 2825 метров над уровнем моря.

Тем, кто желает побывать внутри этой пещеры, придется капитально подготовиться. Для того, чтобы попасть во внутренние залы и подземные ходы со скоплением сталактитов, сталагмитов, узких колодцев или отвесных склонов, лучшим решением будет попасть в состав экспедиции. Профессиональный гид, медики и спалеологи должны сопровождать всех желающих изучить пещеру изнутри.

Айсризенвельт: где находится самая большая ледяная пещера

Группа также поможет вам преодолеть путь до самой пещеры, ведь добраться до нее тоже не так уж и просто, особенно, если вы едете к Горлу Барлога впервые. Ближайшим ориентиром является погранпост в поселке Пхия. Оттуда путь через горные перевалы занимает у профессионалов в среднем 2-3 дня.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий