Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Что ожидать от выставки Chanel в музее Виктории и Альберта

Mainstyle

Вклад Коко Шанель в развитие моды будет отмечен на знаменательной выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2023 году. В экспозиции «Габриэль Шанель: Манифест моды» музей представит редко встречающиеся экспонаты из собственного архива. Это станет важным событием для всех, кто хоть немного интересуется историей моды. Шанель была женщиной, которая изменила представление о стиле в начале XX века благодаря своим новаторским силуэтам, в которых свобода была приоритетнее традиций.

Что ожидать от выставки Chanel в музее Виктории и Альберта
Фото: MainstyleMainstyle

Её Chanel 2.55 или самая известная модель дома по сей день была первой сумкой через плечо, сделанной для удобства. В ней было среднее отделение, предназначенное для хранения губной помады, и незаметный внутренний карман на молнии для сокрытия любовных писем от посторонних глаз. Даже ремешок с цепочкой был вдохновлён крошечными грузиками, которые Шанель использовала для безупречной посадки своих жакетов.

Все эти детали, а также многие другие тонкости будут отражены в 10-секционной выставке, охватывающей период от открытия первого парижского бутика Коко в 1910 году до презентации её последней коллекции для Chanel в 1971 году. Более 200 моделей будут представлены в Южном Кенсингтоне наряду с ювелирными изделиями, аксессуарами, косметикой и парфюмерией. Также посетители смогут увидеть сохранившиеся дизайны Chanel 1916 года и костюмы для постановки Le Train Bleu в 1924 году, а также вещи, которые носили легенды Голливуда — Лорен Бэколл и Марлен Дитрих. Отдельные разделы выставки будут посвящены аромату Chanel №5 и его влиянию, закрытию дома во время Второй мировой войны, нестареющему костюму, а также исследованию новаторской бижутерии бренда.

Экспозиция откроется 16 сентября 2023 года и проработает до 25 февраля 2024 года.

Места,Лорен Бэколл,Коко Шанель,Марлен Дитрих,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий