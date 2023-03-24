Что ожидать от выставки Chanel в музее Виктории и Альберта

Вклад Коко Шанель в развитие моды будет отмечен на знаменательной выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2023 году. В экспозиции «Габриэль Шанель: Манифест моды» музей представит редко встречающиеся экспонаты из собственного архива. Это станет важным событием для всех, кто хоть немного интересуется историей моды. Шанель была женщиной, которая изменила представление о стиле в начале XX века благодаря своим новаторским силуэтам, в которых свобода была приоритетнее традиций.

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Её Chanel 2.55 или самая известная модель дома по сей день была первой сумкой через плечо, сделанной для удобства. В ней было среднее отделение, предназначенное для хранения губной помады, и незаметный внутренний карман на молнии для сокрытия любовных писем от посторонних глаз. Даже ремешок с цепочкой был вдохновлён крошечными грузиками, которые Шанель использовала для безупречной посадки своих жакетов.

Все эти детали, а также многие другие тонкости будут отражены в 10-секционной выставке, охватывающей период от открытия первого парижского бутика Коко в 1910 году до презентации её последней коллекции для Chanel в 1971 году. Более 200 моделей будут представлены в Южном Кенсингтоне наряду с ювелирными изделиями, аксессуарами, косметикой и парфюмерией. Также посетители смогут увидеть сохранившиеся дизайны Chanel 1916 года и костюмы для постановки Le Train Bleu в 1924 году, а также вещи, которые носили легенды Голливуда — Лорен Бэколл и Марлен Дитрих. Отдельные разделы выставки будут посвящены аромату Chanel №5 и его влиянию, закрытию дома во время Второй мировой войны, нестареющему костюму, а также исследованию новаторской бижутерии бренда.