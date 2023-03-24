Какую опасность несет в себе «младший брат Байкала» Хубсугул

Озеро Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды, по праву является гордостью России.

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Однако не все знают, что всего в 200 км от Байкала находится Хубсугул – ещё одно крупное пресноводное озеро, вмещающее 2% мировых запасов.

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У местных жителей бытуют эсхатологические представления о связи двух великих озёр.

«Озеро синих вод»

Корни названия озера Хубсугул, расположенного на севере Монголии, филологи находят в тюркских языках. «Хуб» – означает «много», «су» – вода, «гул» – озеро, то есть слово означает «многоводное озеро». Другой вариант истолкования названия – «озеро синих вод».

Русские колонисты, осваивавшие Восточную Сибирь, называли Хубсугул Косоголом или Кусукуллем. В 1716-1721 годах на берегах озера существовал русский Косогольский острог, который затем был уничтожен по требованию китайско-маньчжурского императора Канси. Однако осталась купеческая фактория Турту. Русские дома XIX века по сей день можно увидеть в монгольском посёлке Ханх. Через Хубсугул в Иркутск возили чай из Китая, зимой торговый путь проходил по льду озера.

Монголы называли Хубсугул «западным морем», а Байкал, соответственно, «восточным морем». В местных легендах Хубсугул (или дух этого озера) имеет женский пол. Озеро называли «Матушкой Хубсугул», а её дочерью считали Селенгу, сестру Ангары. Значит, для Байкала Хубсугул могла бы быть «женой».

Однако по-русски название звучит в мужском роде. Поэтому в России получила популярность другая трактовка. Хубсугул называют «младшим братом» могучего Байкала или «маленьким Байкалом». По одной из версий, эти озёра – «братья-близнецы», а Селенга – «пуповина» между ними. Интересно, что посреди Хубсугула лежит остров Далай-Куй, название которого означает «пуп океана».

Хубсугул и Байкал: озёра-братья

С научной точки зрения Хубсугул является «озером байкальского типа». Оба водоёма очень похожи по гидрологическому режиму, составу воды и геологическому строению дна. По словам географа Эдуарда Мирзаева, Хубсугул – это водоём, «в миниатюре повторяющий Байкал». Озёра расположены в пределах общего рифта – древнего тектонического разлома. Если быть точнее, Хубсугул находится на «юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны». Меньшее озеро возникло в кайнозойскую эру, его возраст – не меньше 2 млн лет. Хубсугул вместе с Байкалом включают в десятку древнейших озёр планеты.

Внешне Хубсугул напоминает большую трещину между гор. Озеро лежит на высоте 1645 метров над уровнем моря. С севера на юг оно протянулось на 136 км, а в ширину в среднем имеет 20 км. Площадь водной поверхности – 2760 квадратных км, это в 12 раз меньше, чем у Байкала. Глубина Хубсугула тоже значительно меньше байкальской – 262 метра в самом глубоком месте. Тем не менее Хубсугул – самое глубокое озеро Центральной Азии. Запасы пресной воды в нём оцениваются в 383 кубических км.

Название «Хубсугул» полностью оправдано цветом воды.

«Синева неправдоподобна, будто кто-то развёл синьку чудесного оттенка», – отмечал в 1989 году доктор биологических наук Николай Реймерс.

Как и байкальская, вода Хубсугула очень прозрачная и чистая. Предмет, брошенный в воду, остаётся виден на глубине десятков метров. Отметим, что «тропическая» внешность берегов с песчаными пляжами обманчива – для купания озеро практически непригодно. Температура воды Хубсугула даже в тёплые месяцы не превышает 12 градусов по Цельсию. Зимой водоём промерзает на 1,4 метра, а летом льдины, случается, плавают до июня-июля.

Хубсугул и Байкал имеют почти аналогичный состав фауны – в озере водится даже знаменитый байкальский омуль. Этот вид интродуцировали не так давно, в 1975 году, однако омуль прекрасно акклиматизировался в новых условиях и даже имеет более высокие показатели жирности, чем в материнском водоёме. Другие общие виды рыб в озёрах: ленок, хариус, голец, налим, окунь, таймень. А вот знаменитую байкальскую нерпу на Хубсугуле не встретишь.

Два озера связаны через речную систему. Из Хубсугула вытекает река Эгийн-Гол (Эгингол), которая затем впадает в Селенгу – главный приток Байкала. Предполагается, что под землёй также есть протоки, напрямую соединяющие два озера. Но гипотетическая общая система подземных вод не изучена.

«Море Конца Света»

Байкал и Хубсугул для многих жителей Монголии и сопредельных районов России имеют сакральное значение. Этнограф Елена Строганова обнаружила свидетельство об этом, изучая милленаристские представления современных бурят улуса Торы. По их мнению, в эпоху событий Конца Света «произойдёт землетрясение, и два моря, Байкал и Хубсугул, соединятся (иногда к ним добавляется и Гусиное озеро)».

«В Торах нам приходилось слышать, что раньше Байкал и Хубсугул были единым «морем». Потом вода ушла и дно моря стало нынешней Тункинской долиной, – передаёт Строганова слова местных рассказчиков. – Но между «морями» до сих пор существует связь под землей, и настанет время, когда они воссоединятся. Вода вновь войдёт в свои берега – отроги Саян и Хамар-Дабана, а Тункинская долина станет морским дном».

Интересно, что учёные тоже не отрицают, что в будущем «синяя жемчужина» вольётся в состав Батюшки-Байкала.

«Если сложный процесс раздвижения плит литосферы сохранится, то через несколько миллионов лет (по геологическим меркам – это мгновение) озёра сольются в единый бассейн зарождающегося Байкальского озера-моря», – утверждает член-корреспондент РАН, космонавт Валентин Лебедев.