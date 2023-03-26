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3 часа назад

Как выглядят одни из самых страшных аттракционов в мире: видео

Мира Маркина

Охотников за адреналином и экстремальными видами отдыха много. Аттракционы во все времена были прекрасным способом получить яркие эмоции.

Однако время идет, прогресс не стоит на месте, а привычные аттракционы продолжают совершенствоваться и расти ввысь.

"Рамблер" на просторах социальной сети нашел видеоролик, в котором пользователь с ником @disfutox рассказал о двух аттракционах, которые перехватят дух даже у самых опытных и бесстрашных экстремалов.

В видеоролике автор подробно рассказал о том, где находятся эти аттракционы и чем они так отличаются от всех других.

Как выглядит самый пугающий водный аттракцион: видео

Подробности смотрите в ролик. Отметим, что даже во время просмотра может начаться легкое головокружение или секундное ощущение свободного полета – так уж эффектно выглядят эти аттракционы даже на видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о необычном зоопарке в Дубае.

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