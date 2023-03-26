Платформа 9 3/4 из "Гарри Поттера" откроется в Японии

В Токио, Япония, планируется открытие тематического парка развлечений, который будет посвящен книгам Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Известно, что площадь парка составит 30 гектаров, а открытие запланировано на 16 июня. Одна из основных достопримечательностей – знаменитая платформа 9 3/4, на которой также разместят паровоз.

Сообщается, что вход в парк будет стоить 6 тыс. 300 иен для взрослых (примерно 3 тыс. 700 руб.), 5 тыс. 200 иен для школьников (3 тыс. руб.) и 3 тыс. 800 иен (2 тыс. 200 руб.) для детей.