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1 час назад

Платформа 9 3/4 из "Гарри Поттера" откроется в Японии

Мария Иглина

В Токио, Япония, планируется открытие тематического парка развлечений, который будет посвящен книгам Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

Платформа 9 3/4 из "Гарри Поттера" откроется в Японии
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Известно, что площадь парка составит 30 гектаров, а открытие запланировано на 16 июня. Одна из основных достопримечательностей – знаменитая платформа 9 3/4, на которой также разместят паровоз.

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Сообщается, что вход в парк будет стоить 6 тыс. 300 иен для взрослых (примерно 3 тыс. 700 руб.), 5 тыс. 200 иен для школьников (3 тыс. руб.) и 3 тыс. 800 иен (2 тыс. 200 руб.) для детей.

Ранее Джоанн Роулинг раскритиковали за незнание книг о Гарри Поттере.

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