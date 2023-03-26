Ноев ковчег, бассейн под домом: самые известные бункеры мира

Американская пропаганда довела жителей до массового психоза — в стране настоящий бум строительства бункеров на случай глобальной катастрофы. Миллиардеры скупают подземные дома и квартиры, сообщила The Guardian. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом по строительству защищенных помещений Александром Федотовым разбиралась в целесообразности таких построек и вспомнила самые известные бункеры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Да, действительно, в США сегодня наблюдается большой всплеск интереса к строительству подземных укрытий. Самые богатые американцы скупают «бункеры Судного дня», оборудованные специальными кладовыми и обставленные роскошной мебелью.

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В России такой тенденции не наблюдалось. Тут дело и в менталитете, и в том, как «накачивают» негативом жителей США местные СМИ, и в уровне образования. В сознании американцев живет устойчивый стереотип, что в бункере можно будет жить годами и пережить любой апокалипсис. На самом же деле задача бункера — обеспечить выживание обитателей в течение суток или нескольких дней максимум. Даже если люди будут укрываться от атомного взрыва, то через сутки в районе взрыва радиационный фон сильно падает, и уже можно выйти на поверхность, чтобы эвакуироваться в безопасное место.

При техногенных катастрофах типа разлива химикатов или лесного пожара тоже достаточно переждать пару дней, и до бункера смогут добраться спасатели. Что касается самого строительства бункеров. Они бывают либо типовыми, либо создаются по индивидуальным проектам. Это в любом случае дело дорогостоящее. В среднем порядок цен находится на уровне 4–5 миллионов рублей за простейший объект, рассчитанный на выживание на 3–4 человек в течение 2–3 дней.

Без особых удобств. Но дальше возможны варианты: в зависимости от состоятельности заказчика. Например, типовой большой бункер на 12–15 человек, при этом по внутреннему устройству напоминающий обычную квартиру или загородный дом, будет стоить около 50–70 миллионов. Сейчас технические возможности позволяют даже по частному заказу строить хоть многоуровневые бункеры с полной автономностью даже на год. Но это слишком дорого, и — еще раз акцентирую — в принципе не нужно.

Комфортнее некуда

Одним из самых приспособленных для выживания считается бункер Survival Condo. Американский бизнесмен Ларри Холл перестроил в него бывшую защищенную шахту баллистической ракеты в штате Техас. За 20 миллионов долларов он создал настоящий подземный отель в 15 этажей вглубь с роскошными апартаментами на 75 человек и даже со спортзалом. При этом бункер сохранил защитные функции и систему автономного жизнеобеспечения.

Теперь музей

Самый известный бункер в Москве — «бункер номер 42» — находится рядом со станцией метро «Таганская»-кольцевая на глубине 60 метров. Он построен как защищенный командный пункт авиации на случай атомной войны. Полностью автономным мог оставаться в течение трех месяцев. Сейчас он открыт для туристов, в нем размещен Музей холодной войны.

Сталинский бункер-звезда

Самый известный из «бункеров Сталина» — объект под зданием Академии культуры и искусства в Самаре. Он расположен на глубине 37 метров. Был рассчитан на укрытие для 600 человек. Оборудован в том числе для отдыха — есть спальни, библиотеки, кинозал. Сейчас объект открыт для туристов. А еще здесь снимают фильмы про сталинские времена.

Ноев ковчег — 2

В толще горных пород острова Шпицберген (сейчас принадлежит Норвегии) располагается Всемирное хранилище семян с образцами всех сельскохозяйственных растений нашей планеты. Построено оно на случай планетарной катастрофы, чтобы была возможность возродить флору в прежнем виде. Бункер может служить укрытием и для людей.

Это же квартира

В германской Тюрингии американские предприниматели построили объект Vivos Europe One — убежище с повышенным комфортом и роскошью. Они использовали бункер, оставшийся от советских войск, стоявших в годы холодной войны в Европе, и переделали его в убежище на 34 квартиры стоимостью от двух миллионов евро.

Невидимка для спутников

Летом 2022 года в Подмосковье выставили на продажу дом с подземным бункером. Особняк расположен в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе. Его оценили в 1,4 миллиона долларов (почти 108 миллионов рублей). Главным преимуществом объекта в объявлении названо наличие бомбоубежища, которое не просматривается со спутников и способно защитить своих обитателей даже в случае ядерной катастрофы.

Проект 816: внутри горы

Один из самых больших бункеров находится в Китае и известен как «проект 816». В 1967 году китайцы хотели построить защищенный военный завод внутри горы Шэньшань. Но не достроили. А сейчас этот объект открыт для туристов. Бункер девятиуровневый, общая протяженность его помещений составляет 21 километр.

Горный пруд и бассейн

Миллионер Жерар Хендерсон построил роскошный бункер под своим домом в Лас-Вегасе. Убежище отделано так, чтобы была иллюзия жизни на поверхности. Там есть бассейн, оформленный под горный пруд, панорамные экраны с картинками природы. Освещение имитирует смену времени суток. После смерти Хендерсона объект выставили на продажу за 18 миллионов долларов.

Есть даже госпиталь

В Швейцарии бункером сделали автомобильный туннель Зоненберг. С двух сторон на выходах туннеля из тела горы установлены защитные герметичные двери весом 350 тонн каждая, и в случае атомной войны или природных катаклизмов они могут отсечь тех, кто внутри, от всех внешних угроз. Кроме самого туннеля длиной полтора километра в Зоненберге есть еще помещения и даже госпиталь. Объект рассчитан на укрытие 20 тысяч человек.

Под отелем

Огромный бункер для укрытия членов американского Конгресса был построен в Западной Вирджинии под отелем «Гринбрайер» еще в 1958 году, его общая площадь — 10 500 квадратных метров. Внутри предусмотрено все для длительного пребывания сотен людей. С 1992 года этот бункер открыт для туристов, но на всякий случай поддерживается в рабочем состоянии.

Уютно, как дома

Александр Волгин, эксперт по выживанию в экстремальных условиях: