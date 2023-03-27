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3 часа назад

Названы самые «панковские» республики Советского Союза

Мослента

Самые «панковские» республики Советского Союза назвал в беседе с «Мослентой» художник, организатор выставок, антрополог, панк Миша Бастер. Он сравнил отношение к популярному в 80-х движению в Москве и странах Прибалтики.

Названы самые «панковские» республики Советского Союза
Фото: МослентаМослента

«В Москве, как и в Ленинграде, панк-вирус сработал, но всходы получились без особого визуального оформления, а вот в Прибалтике, например, случилось по-другому. Там никакой паники панки на улице не вызывали, разве что у властей. Но и они таких ярких персонажей использовали в кино и прессе», — сказал Бастер.

По словам собеседника «Мосленты», в обществе нагнеталась моральная паника. Он отметил, что в некоторых городах было всего по несколько представителей субкультуры. Так, в Киеве было всего три панка, один из которых приехал из Самары.

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