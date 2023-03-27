Названы самые «панковские» республики Советского Союза

«В Москве, как и в Ленинграде, панк-вирус сработал, но всходы получились без особого визуального оформления, а вот в Прибалтике, например, случилось по-другому. Там никакой паники панки на улице не вызывали, разве что у властей. Но и они таких ярких персонажей использовали в кино и прессе», — сказал Бастер.