Необычные сладости в Музее русского десерта

Художница Татьяна Феина основала Музей русского десерта. Женщина собирает рецепты старорусских лакомств, готовит их и угощает своих гостей и столичных предпринимателей. Так Татьяна старается привлечь внимание к незаслуженно забытым, исконно русским сладостям.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В одном из залов музея вдоль каждой стены стоят замысловатые буфеты разных годов и стилей. Внутри — чашки, ложки, блюдца, расписанные под хохлому, и даже старинные коробки конфет. В центре зала — два длинных стола с самоварами. На стенах — картины со сказочными сюжетами. Их герои будто наблюдают за теми, кто пьет в комнате чай.

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— Наш музей о традициях чаепития, которые существовали у крестьян на Руси. Они любили пить чай с овсяным киселем — это десерт, по консистенции похожий на холодец. А еще чай раньше пили с пряниками, — рассказывает основательница музея, художница Татьяна Феина, наливая в чашки ароматный горячий чай из самовара.

Музей русского десерта существует с 2014 года. Его Татьяна открывала вместе со своей дочерью Марией. Обе женщины — сладкоежки. Однажды они заинтересовались старорусскими десертами — так и появилась идея музея.

Татьяна и Мария — профессиональные художницы. Они сами написали картины, которые теперь украшают стены залов. А еще в стенах музея женщины собрали рецепты оригинальных статорусских десертов.

— Сначала десертом были ягоды, а после их стали использовать в выпечке. Все ингредиенты были натуральными, не то что сейчас, — говорит Татьяна Феина. — Но и сегодня возможно готовить и продавать десерты из натуральных продуктов. Чем мы и занимаемся.

По мере того как музей развивался, Татьяна запустила проект «Музей отдаст в хорошие руки старинный вкусный промысел». Его суть в том, что Феина предлагает предпринимателям бесплатно нарисовать картинки для упаковки чая, кофе и кондитерских изделий.

— Таким образом мы хотим напомнить производителям сладостей о старорусских десертах. Они просты в изготовлении, невероятно полезны. А еще их совсем недорого производить, — говорит Татьяна. — Мы уже разработали дизайн упаковок для 10 продуктов. Они продаются в крупных торговых сетях.

Татьяна Феина показывает на стене картину, на которой изображен мишка, поедающий мед. Это изображение уже используется на упаковке меда.

Также для привлечения внимания предпринимателей Татьяна Феина устраивает для них «Кисельное воскресенье». В этот день каждый может приехать в музей и попробовать старорусское лакомство.

— Овсяный кисель — мой самый любимый десерт, — говорит художница. — Я мечтаю о том, что в Москве откроется первая «кисельная».

На вид овсяный кисель похож на белый непрозрачный холодец, а на вкус напоминает... квас.

— Такой вкус у него от того, что в технологии приготовления используется технология «брожение», — говорит Феина.

В музее угощают еще одним необычным десертом — черемуховыми конфетами. Ягоды этого дерева, по словам Татьяны, интереснее, чем привычные современным москвичам какао-бобы.

— Мы сами собираем черемуху и перемалываем ягоды в кофемолке вместе с косточками, — говорит Феина. — А потом замешиваем ложку меда с половиной стакана черемуховой муки, и получаются вкусные конфеты. А еще ягоды черемухи можно заварить в турке, как кофе.

Кроме того, в музее открылась выставка «Назад в СССР». В экспозиции собраны рецепты популярных советских лакомств, чайные сервизы.

РЕЦЕПТ

Чтобы приготовить гамулу, или яблочный хлеб, необходимо запечь в духовке яблоки. После этого надо протереть их через сито и смешать с мукой из расчета 100 граммов муки на один килограмм яблок.

Получившуюся массу выливаем в форму и ставим в духовку на один час. Выпекаем при температуре 100 градусов. Готовое блюдо можно полить медом и украсить ягодами.

Для приготовления овсяного киселя нужно положить овсяные хлопья в кастрюлю, залить их водой и оставить на сутки при комнатной температуре. За это время в кастрюле начнется брожение.

Спустя сутки содержимое нужно процедить через сито. Сами хлопья можно выбросить.

Оставшуюся жидкость надо посолить и добавить сахар. Дальше получившуюся смесь варим на среднем огне, периодически помешивая. Постепенно жидкость начнет густеть.