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6 минут назад

В Японии построили туалеты-цилиндры

Lenta.ru

Японский дизайнер Джунко Кобаяши построила в Токио общественный туалет, помещения которого сделаны в форме цилиндров. Об этом сообщает Dezeen.

В Японии построили туалеты-цилиндры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новая уборная появилась в рамках проекта Tokyo Toilet Project рядом с одной из станций метро в центре города. Туалет состоит из цилиндрических блоков из стали. Верх увенчан ярко-желтым диском, который закреплен на центральном самом высоком цилиндре. Блоки разделены на комнаты для мужчин и женщин, еще один цилиндр служит туалетом для инвалидов, внутри также есть пеленальные столики.

Дизайнер отметила, что таким способом хотела переосмыслить облик общественных туалетов и сделать уборные комфортными для горожан.

«Я хотела создать туалет, сильное присутствие которого ощущалось бы в городе. Он как будто бы наблюдает за людьми и в то же время вызывает чувство веселья», — объяснила Кобаяши.

Проект Tokyo Toilet Project воплощают в Японии на протяжении нескольких лет. Так, в августе 2021 года дизайнер Казу Сато вместе с компанией Disruption Lab построил в Токио новый общественный туалет под названием «Hi Toilet», что переводится как «Привет-туалет». Фразу объяснили тем, что уборной можно управлять с помощью голосовых команд.

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