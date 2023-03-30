Кокаиновых бегемотов Эскобара перевезут в Индию за $3,5 млн

Кокаиновый барон привез небольшое количество животных из Африки в Колумбию в конце 1980-х годов. Это было всего четыре бегемота, которых он, как и некоторых других животных (носорогов, жирафов и зебр) поместил в свой частный зоопарк Hacienda Nápoles у реки Магдалена. Всего в коллекцию Пабло входило порядка 200 животных. Бегемоты стали очень быстро размножаться. Сегодня их уже около 130 — это самая большая популяция за пределами Африки. Без крокодилов, львов или любых других африканских хищников, которые могли бы держать их в узде, их популяция будет продолжать расти в геометрической прогрессии. По оценкам одного исследования, если ничего не предпринять, то за 20 лет число бегемотов вырастет до 1500.

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В итоге «кокаиновых бегемотов» решили выслать из страны. Их официально признали чужеродным (инвазивным) видом. Отправить в Африку, на родину, животных нельзя — специалисты говорят, что так можно занести на континент чужеродные патогены, бактерии и вирусы, которые повредят не только бегемотам, но и всей африканской экосистеме.

Власти заявили, что планируют отловить и переместить почти половину гиппопотамов в ближайшие месяцы, причем 10 из них отправятся в заповедник Осток на севере Мексики, а 60 - на пока еще неназванный объект в Индии (по другим данным, их примет национальный парк в Гуджарате).