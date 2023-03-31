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10 минут назад

В российском регионе родился редкий карликовый ягненок

Lenta.ru

В сыктывкарском конном клубе у карликовой овечки родились два ягненка. Одна из девочек умерла, а вторая оказалась совсем маленькой, пишет портал «Pro Город».

В российском регионе родился редкий карликовый ягненок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Три года назад мы закупили из Подмосковья двоих карликовых овец породы французский уэссент: девочку и мальчика. Самки вырастают всего до 45 сантиметров в высоту, а самцы до 50 сантиметров. Эта порода абсолютно неприхотливая и очень редкая», — рассказала о редкой породе сотрудница центра Анастасия Рогачева.

По ее словам, у них иммунитет сильнее, чем у обычных овец. Сейчас в клубе четыре овечки и два барана этой породы. «На этой неделе у Мары и Ивана родилась двойня. К сожалению, одна девочка умерла, так как была слабой. Падеж голов в любом хозяйстве неизбежен», — объяснила Рогчева.

Ягненок сейчас живет с мамой в отдельном загоне. Когда она окрепнет и получит все необходимые прививки, сможет воссоединиться с другими членами семьи.

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