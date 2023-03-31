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1 час назад

Фестиваль Roof Fest открывает сезон концертов на крышах в Москве

Партнерский материал

Этим летом Лолита, Thomaz Mraz, «Танцы Минус» и другие популярные исполнители выступят под открытым небом на столичной площадке GIPSY. Откроет сезон концерт группы IOWA, который пройдет 15 июня.

Фестиваль Roof Fest открывает сезон концертов на крышах в Москве
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Roof Fest — это по-настоящему питерский проект с атмосферой тёплых вечеров, летними закатами, любимой музыкой и, конечно, романтикой крыш. Фестиваль объединил в себе всё лучшее, что есть в северной столице, и перенёс этот вайб на террасы московских клубов. Здесь под знакомые треки классно наслаждаться видами ночного города, отдыхать в компании друзей и проводить лето своей мечты.

«В отличие от расположенной на холмах Москвы, где всегда есть возможность посмотреть на мегаполис с высоты, в Петербурге природных видовых площадок не так много. Поэтому особый статус здесь получили крыши, на которые взбирались с целью увидеть город с нового неожиданного ракурса. Они стали точкой притяжения для фотографов, влюбленных пар, тусовщиков и настоящих романтиков. Благодаря чему питерские крыши обрели свою неповторимую атмосферу. Вот этот дух мы хотим перенести в Москву в рамках нашего музыкального фестиваля. Ведь поделиться частичкой северной столицы с основной — это какая-то отдельная радость, которую мы испытываем, организовывая Roof Fest в Москве», — комментирует Александр Гамаюнов, co-founder ROOF FEST.

Предстоящий Roof Fest станет восьмым для москвичей, тогда как в Питере он проходит с 2012 года. За это время летний фестиваль провел около 200 концертов на крышах, а в его лайн-апе засветились множество интересных музыкантов: Борис Гребенщиков, «Сурганова и Оркестр», The Hatters, Mgzavrebi, «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», «Би-2», «Нервы», Полина Гагарина и другие.

предоставлено пресс-службой

В 2023 году в первой волне сезона выступят:

IOWA, 15.06.2023

IOWA — одна из самых востребованных отечественных групп, отличающийся фирменным глэм-рок-звучанием и узнаваемым голосом солистки Кати Иванчиковой. Предстоящее выступление на Roof Fest станет первым концертом группы за последние несколько лет в Москве, на котором можно и нужно плохо танцевать и просто улыбаться.

Лолита, 22.07.2023

Она сочетает в себе все качества непревзойденной артистки: притягательную женственность, пылкость, искрометный юмор и легкую безбашенность. Каждое выступление Лолиты — это яркое высказывание, а все её песни — откровенный разговор о самом главном — о любви. В очередной раз певица выйдет на сцену, чтобы в лучах закатного солнца на берегу Москвы-реки рассказать свою историю.

Thomaz Mraz, 26.08.2023

Thomaz Mraz — мультижанровый музыкант, который знает, как найти золотую середину между трендами и собственным музыкальным вкусом. Его треки отличаются «жирным» звуком, утонченностью и экспериментальностью.

предоставлено пресс-службой

То, что нужно для отличной летней тусовки под открытым небом.

Танцы Минус, 03.09.2023

Коллектив, который уже больше 30 лет радует поклонников классическим звучанием и актуальными релизами. Рок-группа является желанным гостем на всех музыкальных фестивалях страны, и их выход на сцену Roof Fest не станет исключением.

Атмосфера питерских крыш на фоне московских закатов на фестивале ROOF FEST точно украсит это лето и станет самым ярким его событием! Стать его частью и узнать актуальный список предстоящий концертов можно здесь.

Места,Диана Арбенина,Полина Гагарина,Борис Гребенщиков,
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