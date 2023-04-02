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7 минут назад

Обмелевшее озеро в США помогло раскрыть загадку 50-летней давности

Lenta.ru

Обмелевшее из-за засухи водохранилище Мид в штате Невада позволило раскрыть загадку 50-летней давности. Об этом сообщает портал Newsweek.

Обмелевшее озеро в США помогло раскрыть 50-летнюю загадку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что из-за засухи озеро наполнено только на 30 процентов. В результате на его дне стали находить «ужасные находки». В частности, только за последний год было обнаружено шесть скелетов. Однако, пишет издание, еще многое возможно только предстоит найти.

По данным портала, специалисты установили личность погибшего 49 лет назад. Выяснилось, что человеческие останки, обнаруженные в октябре 2022 года, принадлежат 39-летнему жителю Лас-Вегаса по имени Дональд Смит, который пропал в 1974 году. Его смерть признана несчастным случаем. Власти работают над установлением личностей других обнаруженных останков.

В 2022 году скелетированные останки начали находить на территории Национальной зоны отдыха «Озеро Мид» в 30 километрах от Лас-Вегаса весной, после того как уровень воды сильно снизился.

Водохранилище Мид было создано при строительстве дамбы Гувера в 1935 году. Национальная зона отдыха «Озеро Мид» образована в 1964-м и является пятым по посещаемости природным парком США. Каждый год туда приезжает от восьми до десяти миллионов туристов. Останки начали находить после того рекордного обмеления водоема на фоне сильной засухи.

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