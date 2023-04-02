Обмелевшее озеро в США помогло раскрыть 50-летнюю загадку

Обмелевшее из-за засухи водохранилище Мид в штате Невада позволило раскрыть загадку 50-летней давности. Об этом сообщает портал Newsweek.

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Отмечается, что из-за засухи озеро наполнено только на 30 процентов. В результате на его дне стали находить «ужасные находки». В частности, только за последний год было обнаружено шесть скелетов. Однако, пишет издание, еще многое возможно только предстоит найти.

По данным портала, специалисты установили личность погибшего 49 лет назад. Выяснилось, что человеческие останки, обнаруженные в октябре 2022 года, принадлежат 39-летнему жителю Лас-Вегаса по имени Дональд Смит, который пропал в 1974 году. Его смерть признана несчастным случаем. Власти работают над установлением личностей других обнаруженных останков.

В 2022 году скелетированные останки начали находить на территории Национальной зоны отдыха «Озеро Мид» в 30 километрах от Лас-Вегаса весной, после того как уровень воды сильно снизился.