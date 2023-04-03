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1 час назад

«Музыка под куполом»: на ВДНХ стартует новый сезон концертов в павильоне «Космос»

Партнерский материал

В легендарном павильоне «Космос» на ВДНХ начинается новый сезон проекта «Музыка под куполом». 14 апреля в 20:00 здесь состоится концерт Петра Термена и Игоря Гольденберга.

На ВДНХ стартует новый сезон концертов в павильоне «Космос»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Гостей ожидает знакомство с терменвоксом — одним из самых футуристичных и инновационных музыкальных инструментов. Игра на нем — очень непростое занятие, звук зависит от изменения параметров электрического поля с помощью движения рук в воздухе. Так, для посетителей «Космоса» выступит правнук создателя терменвокса Льва Термена — Петр Термен, композитор и один из ведущих исполнителей в мире.

Игорь Гольденберг сыграет на уникальном инструменте Hauptwerk — цифровом органе, хранящем в себе звуки лучших органов со всего мира с сохранением уникальных акустических условий, например, собора Парижской Богоматери. Музыкант — известный московский органист и композитор, выпускник Московской консерватории по трем специальностям: орган, композиция и фортепиано — и Высшей школы музыки Лозанны (Швейцария).

Организаторы отмечают, что концерт под куполом «Космоса» начнется с классического органного звучания и оригинального саунда терменвокса и постепенно перейдет к электрозвуковым мутациям и мелодическим структурам, вдохновленным страницами истории электронной музыки. Вход платный, по билетам.

«Музыка под куполом» — это серия концертов известных джазовых и инди-исполнителей и экспериментальной музыки, которые проходят в павильоне «Космос». Это своего рода эксперимент, где соединяются музыка и музейное пространство, а каждый посетитель становится не только слушателем, но и исследователем.

В 2023 году под куполом павильона «Космос» выступят Вадим Эйленкриг, Jukebox trio, Олег Нестеров и группа «Мегаполис», Павел Артемьев и «ARTEMIEV». Завершит сезон проекта новогодний концерт от группы «ZOLOTO».

Места,ВДНХ,
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