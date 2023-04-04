На Урале появится самый большой в мире цельностеклянный аквариум

На Урале в здании для экспозиции флоры и фауны появится цельностеклянный аквариум. Об этом сообщает генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самый большой цельностеклянный аквариум в мире построят в рамках создания общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске. Отмечается, что в настоящее время проектирование здания для экспозиции завершается. В нем будут выставляться две большие экспозиции — «Подводный мир» и «Джунгли», где разместят 2,5 тысячи видов обитателей подводного мира и 30 тысяч экземпляров растений.

Аквариум, изготовленный из акрилового стекла, будет ждать посетителей внутри здания. Его глубина составит шесть метров, площадь — 400 квадратных метров, а объем воды — 1,2 миллиона литров.