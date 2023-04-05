Как живет единственный в России поселок многодетных семей

Семья Никитиных - Сергей, Анна и шестеро детей - первые поселенцы "Семейной сказки". В 2013 году они переехали в свой дом на десяти сотках земли, и это стало для первого и единственного в России поселка многодетных точкой отсчета. Сейчас здесь 40 многодетных семей. Нынешним летом "Семейная сказка" отпразднует десятилетие. Как живут жители удивительного поселка под Академгородком?

Фото: Российская Газета Российская Газета

В апреле 2012 года ассоциации многодетных выделили 66 участков в поселке Ложок, по 10 соток земли на семью. Часть участков пришлась на поле, часть - на березнячок, никаких когда-то обещанных по программе коммуникаций не было, все делали сами. "Что-то делали, что-то выбивали", - уточняет военный пенсионер Сергей. В результате получилось место, которым они гордятся. Здесь атмосфера другая, говорит Никитин. Добрососедская.

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...Пока беседуем с Сергеем, вокруг кипит работа. Мы - в цоколе будущего храма, и субботним днем народ мастерит здесь носилки и плетет маскировочные сетки для участников специальной военной операции. Один из парней, выросший в "Сказке", сейчас на фронте. Офицер Святослав Ковальский. Святик, - ласково называет его Сергей Никитин. В помощь Святику и его боевым товарищам новое поколение детей, мальчишки и девчонки, легко справляются с изготовлением ремней для носилок. А рядом на столе - чудо, церковные колокола разных размеров. Дар прихожанки по имени Любовь. Скоро ребятишки начнут учиться колокольному звону. В "Сказке" сами для себя организовали больше 20 кружков.

Конечно, когда "Сказка" только начиналась, пришлось помучиться. Только выделения участков ассоциация многодетных семей добивалась пять лет, с 2007 года. Это какое терпение надо иметь! Так что не стоит удивляться тому, что в России поселки многодетных так и не выросли. А ведь в каждом регионе землю таким семьям под строительство жилья должны давать бесплатно, это вообще-то федеральная норма, Земельный кодекс. Но закон есть, а поселков нет.

"Автор" исключения - вот она, не спеша шагает рядом со мной по залитой весенними лужами центральной улице. Проспект Татьяны - так его назвали местные жители. Татьяна Малыгина, глава ассоциации, мать-основательница "Семейной сказки". "Без нее ничего не было бы, - рассказывает Мария Савицкая, одна из первых поселенцев и учительница начальных классов в местной школе. - Договариваться с людьми, с начальством надо уметь. Она умеет - ей доверяют, ей помогают..."

Для начальства она Татьяна Григорьевна, для детворы тетя Таня. Нынче на Новый год упаковала 195 подарков - для тех ребятишек, кто еще не вышел из школьного возраста. Это, кстати, не только дети, но уже и внуки. Кое-кто из многодетных родителей за годы превратился в "многовнучных" дедушек и бабушек. У самой Татьяны, к слову, 26 внуков. А детей - 34. "Ваших из них сколько?" - бестактно спрашиваю, строча в блокноте. "Все мои", - получаю в ответ. А если разделить всех детей поселка, в том числе выросших, на 66 дворов, получится по пять на каждый. Такая вот занимательная арифметика/демография.

И тут вопрос к законодателям. С самого начала ограничили земельные участки для многодетных 10 сотками. Спасибо, но давали бы 15-20, потом на том же участке, рядом, строили бы дома выросшие дети. А сейчас им приходится искать жилье где-то по соседству, в других поселках и микрорайонах. Самой "Семейной сказке", получается, расти некуда. За 10 лет, кстати, поселок в многодетности не потерял (хотя кто-то из получивших здесь участок землю продал, не потянули стройку) и продолжает притягивать семьи с тремя-пятью детьми: Долговы, Пискуновы, Оболенские, Змитрович, Слюсаренко - многодетные "второй волны".

Одно из важнейших общих дел - строительство храма. Из цоколя поднимаемся на фундамент. Все остальное пока в проекте. Но какой это проект! В Академгородке (откуда "родом" большинство жителей "Семейной сказки", да, собственно, поселок - его часть) есть историко-архитектурный музей под открытым небом. Центральный экспонат - деревянная церковь, срубленная в 1700 году в заполярном остроге. Из исчезнувшего города Зашиверска ученые вывезли ее в 1970-х. Так вот, будущий храм Рождества Христова, который построят в "Семейной сказке", вдохновлен именно этим образцом архитектуры Севера.

Жители "Семейной сказки" мечтают построить деревянный храм и обустроить территорию вокруг. Чтоб было вот так. Но побаиваются наплыва туристов. Фото: Проект храма

А если воплотить все планы: от пекарни до конюшен (у Татьяны есть лошади, в поселке работает центр верховой езды и иппотерапии), то и страшновато, справятся ли многодетные с потоком туристов. Пока "Сказка" в ожидании благотворителей - нужна помощь, тем более что домашняя стройка у многих еще не прекращалась. Но в том, что деньги найдутся, здесь не сомневаются.

- Православные всегда старались жертвовать на храм, - говорит отец Виктор, будущий настоятель храма. - Потому что пока он стоит, там будут молиться за тех, кто его строил. А молитва многое значит.

Кстати

Как ограничить многодетных?