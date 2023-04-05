По следам Расула Гамзатова

Мы говорим — Гамзатов, подразумеваем — Дагестан. Мы говорим — Дагестан, подразумеваем — Гамзатов. Но даже если вы далеки от поэзии, вы не пожалеете, если отправитесь по этому маршруту, который покажет вам всю красоту современной Махачкалы и древнего Хунзаха.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Махачкала. Литературный музей в Союзе писателей Дагестана

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В Махачкале много мест, связанных с именем поэта, но лишь одно доступно всем желающим — это Литературный музей в Союзе писателей Дагестана. Здание дореволюционной постройки расположено в старой части Махачкалы, недалеко от моря, так что поход в музей можно совместить с прогулкой по пляжу, Родопскому бульвару или с посещением современного Дома культур «Темп».

Расул Гамзатов руководил Союзом писателей Дагестана 52 года, и теперь его кабинет превратился в музей. Посетители могут увидеть уникальные документы, более 300 фотографий и личные вещи поэта. Например, удостоверение члена президиума Верховного совета, подписанное лично Брежневым и позволявшее бесплатно летать по всей стране для решения народных вопросов. Среди уникальных снимков — фото с Фиделем Кастро, Че Геварой, Индирой Ганди и другими всемирно известными деятелями.

На рабочем столе главного писателя Дагестана — его печатная машинка, чернильница, календарь, рукописи и книги. Вещи лежат в нетронутом виде, и кажется: вот-вот в кабинет войдет хозяин и продолжит работать. Кстати, на его стул после него никто не садился — это место здесь считают священным. Стул покрыли ковром с портретом Расула Гамзатова. Уборку кабинета тоже никому не доверяют вот уже 20 лет. За порядком следит лично председатель Союза писателей республики или секретарь. Уборщице туда вход запрещен.

Цада. Литературно-мемориальный музей имени Гамзата Цадасы

Окунуться в детство и юность поэта и почувствовать колорит настоящей горской сакли поможет поездка в село Цада в дом-музей двух великих дагестанских поэтов.

Цада, над которым возвышается памятник «Белые журавли», — это родина Расула, прославленная им в стихах как «аварские Афины». Здесь же родился и жил другой поэт, отец Расула — Гамзат Цадаса. Их дом сегодня стал музеем, в нем собраны семейные реликвии, фотографии, уникальная коллекция арабских книг XVI—XX веков из личной библиотеки Гамзата.

Особый интерес у туристов вызывает первый этаж, который сохранен как горская сакля. В двух небольших комнатах представлены старинные предметы быта, мебель, ковры, сотканные матерью Расула Гамзатова Хандулай. А с веранды на втором этаже, куда ведет через двор каменная лестница, открывается великолепный вид на окрестности. После того, как дом был передан в музейный фонд государства и стал филиалом Национального музея Дагестана, в двух комнатах продолжала жить до своей смерти вдова старшего сына Цадасы — Магомеда, который не вернулся с Великой Отечественной войны. Именно здесь останавливался Расул, когда приезжал погостить в родное село. Интерьер комнат сохранен с тех пор в нетронутом виде.

В доме-музее представлена большая коллекция фотографий. Есть редкий кадр с площади Ленина в Махачкале, сделанный во время похорон Гамзата Цадасы. Тело поэта захоронено прямо в центре города. Есть уникальный снимок дяди Расула Гамзатова по матери, сделанный в Харбине во время русско-японской войны.

Хунзах. Историко-краеведческий музей

Неподалеку от села Цада, в Хунзахском историко-краеведческом музее, есть отдельная экспозиция, посвященная Расулу Гамзатову. В основном это фотографии поэта, сделанные в разные годы. Но не стоит обходить вниманием этот музей, кстати один из крупнейших в республике. Он расположен в усадьбе наиба Аликлыча Чупанова, в доме, который является памятником архитектуры XIX века и дает представление о природе, истории и людях этого края.