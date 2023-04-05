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36 минут назад

В Бразилии открыли экспозицию, посвященную Сергею Эйзенштейну

ТВ БРИКС

Открытие выставки в честь годовщины дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна прошло 4 апреля в Сан-Паулу (Бразилия). Она будет работать два месяца и закроется 4 июня. Об этом пишет ТАСС.

В Бразилии открыли экспозицию, посвященную Сергею Эйзенштейну
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Мария Врагова, глава продюсерский компании Ars et Vita, организовавшей экспозицию, пояснила, что целью выставки было продемонстрировать многосторонний талант Эйзенштейна, который проявлялся не только в кино и оказывал и оказывает до сих пор влияние в самых разных областях искусств во всем мире.

Курируют проект заслуженный деятель искусств РФ Наум Клейман и бразильский пианист Луис Густаво Карвальо.

Все, кому интересны жизнь и творчество Эйзенштейна, по достоинству оценят экспозицию, которая располагается в культурном центре FIESP. Перед посетителями предстанут рисунки, эскизы, фотографии, плакаты, карикатуры, а также письма режиссера. Будут демонстрироваться фрагменты из лент самого Эйзенштейна, а также картины, которыми вдохновлялся он и которые сняты под его культурным влиянием. Пройдет цикл лекций о творчестве режиссера, их прочтут российские и бразильские киноведы.

«Такая выставка будет впервые представлена в Латинской Америке и, несомненно, привлечет огромный интерес публики к творчеству Эйзенштейна, к российской культуре и русскому языку», – уверена Врагова.

Она рассказала, что выставка может быть проведена и в других городах Бразилии, переговоры об этом ведутся.

Сергей Михайлович Эйзенштейн – советский режиссер театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог. Профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Автор фундаментальных работ по теории кинематографа. Его влияние на мировой кинематограф актуально по сей день, а фильмы считаются классикой мирового кино.

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