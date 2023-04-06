Дом покойного брата Ника Картера из Backstreet Boys продадут в США

В США продадут дом, в котором умер младший брат рэп-исполнителя и участника группы Backstreet Boys Ника Картера певец Аарон Картер. Объект в калифорнийском городе Ланкастер выставили на продажу за 850 тысяч долларов (68 миллионов рублей) через пять месяцев после смерти владельца, передает TMZ.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Картер приобрел дом в 2018 году, заплатив за него 400 тысяч долларов. В 2021 году он попытался продать недвижимость, несколько раз снизив цену. В последний раз особняк можно было купить за 800 тысяч долларов.

Площадь дома составляет 380 квадратных метров. Внутри него семь спален и четыре ванные, в одной из которых в ноябре обнаружили тело Картера. По словам агента по недвижимости Кристи Лимпус, в этой комнате сделают ремонт. Она добавила, что объектом уже заинтересовались пять потенциальных покупателей. Агент считает, что особняк продадут в ближайшее время по изначально заявленной цене.

В доме также имеются кухня с гранитными столешницами и гостиная с камином. Помимо основного здания, на территории располагаются бассейн и SPA-зона.