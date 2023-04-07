Куда пойти и что посмотреть в Петербурге с 7 по 13 апреля

Хотите знать, куда пойти и чем заняться в Петербурге с 7 по 13 апреля? Тогда вам сюда.

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В пятницу, 7 апреля, в театре Мимигранты проходит XIX Международный Смешной фестиваль. Здесь вы окунетесь в удивительный мир клоунады и пантомимы. Спешите, осталось всего два дня.

В субботу, 8 апреля, совершенно бесплатно можно проверить свои знания русского языка в тотальном диктанте, который пройдет в Центре грамотности. Это вам не ЕГЭ, какой-нибудь, а настоящий живой экзамен.

А воскресенье, 9 апреля, можно посвятить благотворительной Вербной ярмарке, которая пройдет в пространстве «Легко-легко». Вас ждут дегустации кондитерских изделий, конкурсы и мастер-классы. Собранные средства передадут в фонд подопечных AdVita.

В понедельник, 10 апреля, смеяться разрешается на шоу «Импровизация. Команды» в Comedy Place.

Во вторник, 11 апреля, во Дворце культуры им. Ленсовета состоится шоу с симфоническим оркестром «Nirvana. Smells Like Symphony». Будут звучать лучшие композиции группы, которые отобраны поклонниками.

А в среду, 12 апреля, покачайся на волнах музыки вместе с квинтетом Игоря Бутмана в джаз-клубе Игоря Бутмана.