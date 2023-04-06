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2 часа назад

Прыгающие черви съедают США

Мир24

Американский штат Миссури атаковали прыгающие черви, которые получили название алабамские прыгуны. Ученые утверждают, что эти существа способны разрушить местную экосистему, сообщает Columbia Missourian.

Прыгающие черви съедают США
Фото: Мир24Мир24

Прыгающие черви были завезены в США из Азии вместе с растениями. Они названы так из-за своей способности подпрыгивать над землей. Если обычные дождевые черви приносят пользу почве, обогащая ее кислородом и водой, то алабамские прыгуны меняют химический состав почвы, высушивая ее и провоцируя процесс эрозии, в результате чего повреждается корневая система растений.

При этом прыгающие черви быстро размножаются даже при отсутствии партнера. Они откладывают яйца, которые прилипают к подошве обуви или к колесам автомобиля и таким образом разносятся из одного штата в другой.

Алабамские прыгуны уже нанесли большой ущерб экологии в Миннесоте и Висконсине. Нашествие червей на эти штаты привело к тому, что там сократилась численность рептилий и птиц, которые вьют гнезда на земле.

Ранее сообщалось, что российские ученые создадут биологически активные добавки на основе дождевых червей.

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