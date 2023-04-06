Прыгающие черви съедают США

Американский штат Миссури атаковали прыгающие черви, которые получили название алабамские прыгуны. Ученые утверждают, что эти существа способны разрушить местную экосистему, сообщает Columbia Missourian.

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Прыгающие черви были завезены в США из Азии вместе с растениями. Они названы так из-за своей способности подпрыгивать над землей. Если обычные дождевые черви приносят пользу почве, обогащая ее кислородом и водой, то алабамские прыгуны меняют химический состав почвы, высушивая ее и провоцируя процесс эрозии, в результате чего повреждается корневая система растений.

При этом прыгающие черви быстро размножаются даже при отсутствии партнера. Они откладывают яйца, которые прилипают к подошве обуви или к колесам автомобиля и таким образом разносятся из одного штата в другой.

Алабамские прыгуны уже нанесли большой ущерб экологии в Миннесоте и Висконсине. Нашествие червей на эти штаты привело к тому, что там сократилась численность рептилий и птиц, которые вьют гнезда на земле.