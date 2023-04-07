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Тимати, Сергей Лазарев, Дима Билан, Zivert, ANNA ASTI, Егор Крид и другие выступили на музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS

6 апреля 2023 в Crocus City Hall прошла шестая церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS.

Тимати, Сергей Лазарев, Дима Билан, Zivert другие выступили на ЖАРА MUSIC AWARDS
© предоставлено пресс-службой

Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2022 года.

На сцене в этот вечер выступили самые популярные артисты и хитмейкеры: Тимати, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Jony, Дима Билан, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Gayazovs Brothers, Mia Boyka, Bahh Tee & Turken, Cosmos Girls, Глюк’oZа, Vlade Kay, Земляне и многие другие.

предоставлено пресс-службой

Ведущими премии стали певица Глюк’oZа и актер и телеведущий Стас Ярушин.

предоставлено пресс-службой

В этом году к традиционным номинациям добавились две новые номинации: «Хитмейкер года» и «Лирик-артист года». Настоящий накал страстей и захватывающая атмосфера царила в зале в этот вечер. Впервые в истории премии Anna Asti победила в пяти номинациях и забрала с собой целых 5 статуэток!

предоставлено пресс-службой

Зрители увидели более 30 оригинальных концертных номеров, насладились уникальным шоу и выступлениями любимых артистов. Концептуальный взгляд на мероприятие и современные технологии позволили осуществить самые невероятные идеи в постановках! Только топовые артисты и только главные хиты прозвучали 6 апреля на сцене Crocus City Hall.

предоставлено пресс-службой

Красную дорожку премии посетили Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Новые Самоцветы, Amirchik, Akmal, 5sta Family, Леша Свик, Марк Тишман, Юлия Паршута, Ваня Дмитриенко, Жасмин, Нюша, Mary Gu, Хабиб, Егор Шип, Асия и другие.

ПОБЕДИТЕЛИ VI МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЖАРА MUSIC AWARDS 2023

1. Певец года – Jony

2. Певица года – Anna Asti

3. Группа года - Gayasov$ Brother$

4. Коллаборация года – DJ Smash, Artik & Asti «CO2»

5. Песня года – Anna Asti & Филипп Киркоров «Хобби»

6. Альбом года - Anna Asti «Феникс»

7. Прорыв года – Bahh Tee & Turken

8. Шоу года – Ольга Бузова «Вот она я»

9. Трендсеттер года – Zivert

10. Связь поколений – Егор Крид feat. Михаил Шуфутинский «3е сентября»

11. Вне времени – Антон Токарев «Седьмой лепесток»

12. Саундтрек года – Полина Гагарина (OST «Бывшие. Happy end»)

13. Видео года – Мари Краймбрери «Если устал»

14. Мужское видео – МОТ «Любовь как спецэффект»

15. Женское видео – Anna Asti «По барам»

16. Интернет-хит - Mia Boyka «Гагарин»

17. Фан-клуб года – Хабиб

18. Хитмейкер года – Люся Чеботина

19. Лирик-артист года – МОТ

20. Артист года - Anna Asti

21. Best Streaming – Егор Крид

22. За вклад в искусство – Земляне

23. Выбор Voice – Лолита

24. Звезда Авторадио – Сергей Лазарев

25. Артист поколения – Дима Билан

26. Digital-артист – Клава Кока

27. Выбор VK Музыки – Jony

28. Группа 5-летия – HammAli & Navai

29. Концертный тур – Филипп Киркоров

предоставлено пресс-службой

Телеверсия шестой музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS будет показана на телеканале НТВ и ЖАРА TV.

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