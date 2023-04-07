Тимати, Сергей Лазарев, Дима Билан, Zivert другие выступили на ЖАРА MUSIC AWARDS

6 апреля 2023 в Crocus City Hall прошла шестая церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS.

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Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2022 года.

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Ведущими премии стали певица Глюк’oZа и актер и телеведущий Стас Ярушин.

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В этом году к традиционным номинациям добавились две новые номинации: «Хитмейкер года» и «Лирик-артист года». Настоящий накал страстей и захватывающая атмосфера царила в зале в этот вечер. Впервые в истории премии Anna Asti победила в пяти номинациях и забрала с собой целых 5 статуэток!

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Зрители увидели более 30 оригинальных концертных номеров, насладились уникальным шоу и выступлениями любимых артистов. Концептуальный взгляд на мероприятие и современные технологии позволили осуществить самые невероятные идеи в постановках! Только топовые артисты и только главные хиты прозвучали 6 апреля на сцене Crocus City Hall.

предоставлено пресс-службой

ПОБЕДИТЕЛИ VI МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЖАРА MUSIC AWARDS 2023

1. Певец года – Jony

2. Певица года – Anna Asti

3. Группа года - Gayasov$ Brother$

4. Коллаборация года – DJ Smash, Artik & Asti «CO2»

5. Песня года – Anna Asti & Филипп Киркоров «Хобби»

6. Альбом года - Anna Asti «Феникс»

7. Прорыв года – Bahh Tee & Turken

8. Шоу года – Ольга Бузова «Вот она я»

9. Трендсеттер года – Zivert

10. Связь поколений – Егор Крид feat. Михаил Шуфутинский «3е сентября»

11. Вне времени – Антон Токарев «Седьмой лепесток»

12. Саундтрек года – Полина Гагарина (OST «Бывшие. Happy end»)

13. Видео года – Мари Краймбрери «Если устал»

14. Мужское видео – МОТ «Любовь как спецэффект»

15. Женское видео – Anna Asti «По барам»

16. Интернет-хит - Mia Boyka «Гагарин»

17. Фан-клуб года – Хабиб

18. Хитмейкер года – Люся Чеботина

19. Лирик-артист года – МОТ

20. Артист года - Anna Asti

21. Best Streaming – Егор Крид

22. За вклад в искусство – Земляне

23. Выбор Voice – Лолита

24. Звезда Авторадио – Сергей Лазарев

25. Артист поколения – Дима Билан

26. Digital-артист – Клава Кока

27. Выбор VK Музыки – Jony

28. Группа 5-летия – HammAli & Navai

29. Концертный тур – Филипп Киркоров

предоставлено пресс-службой