Куда сходить с ребенком в Москве?

Куда пойти с ребенком в Москве? Вариантов много, остается выбрать самый близкий по интересам и возможностям. Сходить в цирк Никулина на Цветном бульваре или в Музей занимательных наук? Покормить козочек на ВДНХ или альпак и лам на ферме за городом? Посмотреть на акул в «Москвариуме» или океанариуме «Крокус Сити»? А если хочется добавить острых ощущений, можно сходить в один из столичных парков аттракционов. «Мослента» собрала варианты развлечений, которые понравятся детям всех возрастов и актуальны в любое время года.

Фото: Мослента Мослента

Цирк Никулина на Цветном бульваре

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В старой Москве, на Цветном бульваре, 13 находится один из старейших цирков в нашей стране — он был построен и открылся в 1880 году. Для многих это место — живая московская легенда. Наверное, у каждого москвича в детских воспоминаниях прошит поход в цирк Никулина. С родителями или с классом здесь так или иначе побывали все, кто рос в этом городе.

Место было таким же магическим и раньше, когда напротив входа не стоял еще памятник Никулину, 50 лет проработавшему в этом цирке. Теперь для детей волшебство начинается еще до входа в здание, на улице, где всем обязательно надо сфотографироваться с бронзовым Никулиным. Ростовая фигура и кабриолет из «Кавказской пленницы» пользуются такой популярностью, что руку знаменитому клоуну регулярно приходится подновлять.

Программа в цирке Никулина на Цветном бульваре длится два часа десять минут. По пятницам дают одно представление в 19:00, а по субботам и воскресеньям — два: в 14:30 и 18:00. Программу можно посмотреть здесь. Купить билеты напрямую у цирка — здесь.

Музей занимательных наук

Другое название проекта — «Экспериментаниум». Редкий для Москвы пример частного музея, который к тому же еще с 2016 года лицензирован на проведение образовательной деятельности.

Суть музея занимательных наук в том, что это множество интерактивных пространств, где дети увлеченно наблюдают за потоками воды и струями дыма, участвуют в звуковых и световых экспериментах.

В итоге все уходят, наигравшись и при этом узнав что-то новое о физике и химии, гравитации и звуковых волнах

Помимо постоянной экспозиции «Экспериментаниум» предлагает еще интерактивные шоу с лаконичными названиями «Люмен», «Кристаллы», «Тесла», «Нитро», «Резонанс», «Паскаль», «Менделеев», каждое из которых посвящено своей теме. Например, в «Ш.О.У. детская химия» посетителям от пяти лет предлагают увидеть извержение вулкана, фиолетовый костер и искусственную кровь — наверное, все главные чудеса, которые только можно наблюдать в школьном кабинете химии.

Подробно узнать про экспозицию и пространства музея можно на сайте «Экспериментаниума».

Уголок дедушки Дурова

Удивительный камерный цирк, открытый еще в 1912 году, славится в первую очередь своей мышиной железной дорогой. Представление рекомендовано зрителям от трех лет и длится 25 минут. За это время команда мышей, которая по сценарию едет на спортивные соревнования в Мышегорск, успевает прокатиться на поезде, самолете, пароходе и фуникулере. К новой, расширенной версии спектакля, «Однажды на мышиной планете», которую показывают с 2013 года, не только сделали много нового механического реквизита, но и написали музыку.

Изначально этот номер, придуманный самим Владимиром Леонидовичем Дуровым, длился пять минут. Его оригинальную версию можно видеть во время экскурсий, которые тут проводятся 4-5 раз в день.

Расписание экскурсий и спектаклей, среди которых — «Забавляя-поучать» и «Счастливый день Емели», можно посмотреть на сайте Уголка дедушки Дурова. Сегодня это целый комплекс: купив билет в здании музея (улица Дурова, дом 2, строение 1), где расположены кассы, вы можете пойти налево и тогда окажетесь у мышиной железной дороги. Сразу за ней, на Олимпийском проспекте, расположен корпус с Большой сценой. А если от касс пойти направо, то за основным корпусом, на Делегатской улице вы увидите следующее здание Уголка дедушки Дурова — Новую сцену, открытую в 2021 году.

В спектаклях, которые проходят в основном здании на Малой сцене, принимают участие еноты и ушастые фенеки, лисы, собаки и пони. Маленькие зрители уходят очарованные и полные впечатлений. Только учтите, детей дошкольного возраста в зал пускают исключительно в сопровождении взрослых.

Московский детский сказочный театр

Тростевые куклы не надеваются на руку, как Петрушка, ими управляют при помощи основной трости, прикрепленной к голове, и невидимой проволоки, протянутой к рукам. Представление своеобразное, с древними корнями, уходящими в культуру Индонезии, Таиланда и Камбоджи с их прорезными куклами из буйволиной кожи.

Детям, которые уже видели в этой жизни мультики, первые три минуты смотреть такое представление сложно. Но проходит пять, семь минут, и все в зрительном зале, загипнотизированные происходящим, погружаются в спектакль

Смотрят и сопереживают героям «Заколдованного леса», «Царевны-лягушки», «Золушки» и «Королевства кривых зеркал».

Программу московского детского сказочного театра можно посмотреть на его официальном сайте. Там же продаются билеты. Для старшего школьного возраста все это вряд ли подойдет, но если ребенку лет до 8 — это то, что нужно.

Цирк на проспекте Вернадского

Все слышали про братьев Запашных и их шоу, которые они делают на уровне цирковых представлений Лас-Вегаса, а местами даже сложнее и интереснее. Московский цирк на проспекте Вернадского, рядом с Дворцом пионеров — наш ответ Цирку дю Солей с их современным форматом шоу-программы.

Морские и африканские львы, попугаи и карлики, феи и невероятные танцоры, нарушающие правила гравитации... Программа цирка на проспекте Вернадского — это невероятное представление, костюмированное, как хороший карнавал

Сейчас цирк на проспекте Вернадского показывает шоу «Королевство». Кроме спектаклей сюда можно прийти и на экскурсию, расписание можно посмотреть здесь. По выходным представления проходят в 13:00 и 17:00, а экскурсии — в 11:00. Иногда представления дают и по средам, в 19:00, а экскурсии — в 17:00.

Добираться до цирка транспортом просто — расположен он в пяти минутах пешком от метро «Университет». Адрес: проспект Вернадского, 7.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»

Океанариум в Москве гигантский — в нем 80 аквариумов и более 12 тысяч обитателей. На своем сайте «Москвариум» с гордостью сообщает, что это «крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья».

Находится павильон Центра океанографии и морской биологии в пятнадцати минутах ходьбы от метро «ВДНХ», в сердце территории выставки, рядом с ракетой и павильоном «Космос». Точный адрес: проспект Мира, 119, строение 23.

Пираньи и скаты, акулы, дельфины и капибары — кого тут только нет. Можно прийти, посмотреть, как их кормят, можно понаблюдать за тренировками байкальских нерп

В центре океанографии и морской биологии проходят разные шоу, на которые дети ходят с удовольствием. В «Кругосветном путешествии», например, участвуют моржи, дельфины, морские львы и косатка.

Раньше в Центре океанографии и морской биологии даже можно было записаться на сеансы плавания с дельфинами. Сейчас эта практика приостановлена, но, похоже, к ней вернутся, когда закончат обработку бассейнов. Стоит изучить [сайт] «Москвариума», (https://www.moskvarium.ru/aquarium/), чтобы понять, чего ожидать от визита в этот подводный мир. Открыт океанариум каждый день с 10.00 до 22.00, вход посетителей — до 21.00.

Городская ферма на ВДНХ

В другой части ВДНХ, также в пятнадцати минутах от метро, на территории выставки находится отгороженное пространство площадью четыре гектара. Это городская ферма с прудом, лодочками, павильонами и отдельной парковкой. Хорошее место, если детей много и намечается праздник или мероприятие на 20-50 человек.

В нижней зоне у пруда есть большая деревянная беседка на 25 гостей. Рядом - огромная игровая площадка и хлев с козами, которых здесь разрешают кормить и гладить.

С другой стороны пруда стоит большая белая веранда на 50 человек, со столами и стульями. Рядом — зона кафе, где есть все для обслуживания праздников и вечеринок, включая мангалы.

На другой части территории установлены стильные павильоны мастерских с шестиметровыми потолками и две соединенные проходом оранжереи с большими залами. Все эти пространства можно арендовать под мероприятия, и дети здесь — постоянные гости. В любое время года их можно видеть со взрослыми или на отдельных детских праздниках, которые здесь часто устраивают.

Также на Городской ферме есть кафе, которое делает мероприятия под ключ и предлагает кейтеринг. Подробности об условиях посещения Городской фермы на ВДНХ можно узнать на их сайте.

Парки аттракционов и развлечений

В Москве существует несколько парков аттракционов и развлечений. Например, лунапарк есть в Сокольниках (Песочная аллея 3, строение 1, ближайшее метро — «Сокольники»).

Плюс этого места в том, что рядом в парке еще много развлечений, которые можно предложить детям, — это картинг, мастер-классы, веревочный Панда-парк, ретротанцы и музыкальные джемы, Музей гуслей и Музей каллиграфии

Крупнейший в столице парк аттракционов «Остров мечты» — это огромный крытый парк развлечений на проспекте Андропова, 1, рядом со станцией метро «Технопарк».

Летом здесь работает пляжная зона со всеми возможными видами бассейнов, шатрами, лежаками и даже пляжными домиками. Отдельная зона называется «Городской променад» и предназначена, скорее, для взрослых — здесь можно пройтись по магазинам, сходить в ресторан или кафе.

В третьей зоне, которая называется Dream game center, можно сыграть во что угодно — от бильярда и боулинга до футбола и бадминтона. Компьютерные игры, игровые автоматы, детский городок, банкетные залы — здесь есть все для любых видов детских праздников и развлечений.

Все самое любимое детьми находится в секторе «Парк развлечений» — там и деревня Смурфиков и Ниндзя-черепашек, и аттракционы, и ростовые персонажи-аниматоры, и шоу. Прежде чем ехать, проверьте часы работы: все сектора «Острова мечты» открываются и закрываются в разное время.

Океанариум «Крокус Сити»

Чтобы попасть в океанариум, надо будет пересечь МКАД и выехать за город, в Красногорск, где находится «Крокус Сити Молл». И хоть официальный адрес — 66-й километр МКАД — выглядит угрожающе, это не так далеко от центра, и даже на метро сюда можно доехать: ближайшая станция — «Мякинино», выход номер 3.

В океанариуме «Крокус Сити» три экспозиции: две — с пресноводными и морскими рыбами и одна — с животными, птицами и насекомыми из джунглей.

В этом океанариуме — более трех тысяч обитателей и сто видов тропических растений

Если открыть афишу океанариума, там легко найти тематические мероприятия на ближайшие дни: лекции про пауков, птиц и обитателей пустыни. Так что сюда можно приехать не только чтобы посмотреть экспозицию, но и на мероприятие.

Кто-то приезжает специально в часы, когда обитателей океанариума «Крокус Сити» кормят, — у нерп это происходит в 13:30, у лемуров — в 15:25, у морских жителей — в 15:45, а у речных рыб — в 16:15.

Cемейный парк «Сказка»

Городок аттракционов «Сказка» чем-то напоминает территорию бродячего цирка-шапито, может быть потому, что находится на природоохранной территории рядом с Гребным каналом. Добравшись туда, оказываешься посреди островка природы в городе.

До «Сказки» проще всего добраться от метро «Крылатское», выход номер 8. По выходным от метро сюда ходит бесплатный автобус. Расписание для будних дней выложено на сайте парка. Точный адрес — улица Крылатская, 18. Если вы едете на машине, готовьтесь платить за парковку.

На территории семейного парка находятся более 60 аттракционов и развлечений: от разных видов американских горок до всевозможных качелей и каруселей

Дино-парк и парк с альпаками, фирменная игровая зона «Смешариков», мини-зоопарк с енотами — чего тут только нет. В парке можно и поесть, и отметить день рождения — в «Сказке» работают несколько кафе.

Ехать сюда можно с детьми любого возраста. Аттракционы в парке есть и семейные, и интерактивные, а что-то в «Сказке» рассчитано исключительно на малышей. Здесь есть как спокойные машинки, лодочки и карусели, где никакого экстрима не предусмотрено, так и «страшные» аттракционы, на которых ты с дикой скоростью раскачиваешься, куда-то мчишься или падаешь — такие точно понравятся детям постарше.

Ферма «Российские альпаки»

В Подмосковье, в деревне Походкино Дмитровского района есть уникальная ферма. Попасть туда можно по предварительной записи, все необходимые контакты есть на сайте «Российских альпак». Там вам подскажут, как можно самим приехать в гости или оформить подарочный сертификат. Возможны как индивидуальные экскурсии, так и посещение в группе (до 40 человек).

На территории фермы есть кафе, глэмпинг, а главное — 25 альпак, самая неотразимая из которых — голубоглазый блондин Чарли.

Рядом живут лама Степан Карлович, Марго, Лайма и Текилла, овечка Пружинка, верблюдица Марго, коза Козуля и рыжие мохнатые шотландские коровы

Альпак еще называют андскими овцами, сейчас на планете их около трех миллионов, больше всего — в Перу. В доколумбовой Америке, не знавшей ни коз, ни овец, ни коров, ни лошадей, из домашних животных были только ламы, альпаки и морские свинки. Последних разводили на мясо, лам часто использовали как вьючных животных, а альпак разводили в первую очередь ради шерсти и меха.