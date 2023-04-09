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4 часа назад

Нейросеть смоделировала образ волгоградских Мальдив

Волгоградская правда

С помощью искусственного интеллекта были созданы изображения курортной зоны, которая в будущем может расположиться на волгоградских островах.

Нейросеть смоделировала образ волгоградских Мальдив
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Идеи преобразования волгоградских островов Сарпинский, Голодный, Намывной и Спорный в одно большое пространство для туризма нередко обсуждаются в среде горожан. Этот проект даже получил условное наименование «волгоградские Мальдивы». Нейросеть на эти слова реагирует соответствующим образом и моделирует изображения шикарных дворцов, которые окружает целый ряд благоустроенных летних пляжей.

Вдали на картинках даже можно увидеть объекты, которые напоминают амфитеатр на Центральной набережной, а также некоторые жилые здания в центре Волгограда.

Правда искусственный интеллект не учел транспортный вопрос, который является крайне важным для островного отдыха. Напомним, что сейчас до Сарпинского можно добраться только по воде. Развитию территории острова как туристического объекта могло бы способствовать строительство нового моста через Волгу.

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