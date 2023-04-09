Нейросеть смоделировала образ волгоградских Мальдив

С помощью искусственного интеллекта были созданы изображения курортной зоны, которая в будущем может расположиться на волгоградских островах.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Идеи преобразования волгоградских островов Сарпинский, Голодный, Намывной и Спорный в одно большое пространство для туризма нередко обсуждаются в среде горожан. Этот проект даже получил условное наименование «волгоградские Мальдивы». Нейросеть на эти слова реагирует соответствующим образом и моделирует изображения шикарных дворцов, которые окружает целый ряд благоустроенных летних пляжей.

Вдали на картинках даже можно увидеть объекты, которые напоминают амфитеатр на Центральной набережной, а также некоторые жилые здания в центре Волгограда.