Во Франции продают замок за 60 000 евро

Во Франции, в регионе Эндр и Луара, уже несколько дней можно купить замок по невероятной цене: чуть более 60 000 евро, и это не аукционная база, а окончательная цена.

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Замок представляет собой небольшое "шато", типичное для этого французского региона: у него большая башня с конической крышей, просторное внешнее пространство, которое можно использовать как парковку, и внутренняя площадь более 120 квадратных метров.

Объявление о продаже сопровождается многочисленными фотографиями, из которых следует, что замок, помимо прочего, находится в хорошем состоянии, включая архитектурные детали, такие как окна и внешняя роспись.

Это отличное предложение как для тех, кто хочет иметь небольшой замок в качестве летней резиденции, так и для тех, кто ищет возможность инвестировать в недвижимость. Он состоит из 5 комнат, внутреннего дворика площадью 196 квадратных метров и исторического здания: так что за 60 000 евро это неплохо.

Купить замок, который в настоящее время все еще продается, очень просто. По ссылке в объявлении делается клик в той части, где вы связываетесь с агентством, и таким образом делается недорогое предложение.

Сколько стоит замок?

На продажу выставлено относительно немного замков, всего несколько в год, но это интересный и прибыльный рынок недвижимости для тех, кто хочет инвестировать.