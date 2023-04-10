Во Франции продают замок за 60 000 евро
Во Франции, в регионе Эндр и Луара, уже несколько дней можно купить замок по невероятной цене: чуть более 60 000 евро, и это не аукционная база, а окончательная цена.
Замок представляет собой небольшое "шато", типичное для этого французского региона: у него большая башня с конической крышей, просторное внешнее пространство, которое можно использовать как парковку, и внутренняя площадь более 120 квадратных метров.
Объявление о продаже сопровождается многочисленными фотографиями, из которых следует, что замок, помимо прочего, находится в хорошем состоянии, включая архитектурные детали, такие как окна и внешняя роспись.
Это отличное предложение как для тех, кто хочет иметь небольшой замок в качестве летней резиденции, так и для тех, кто ищет возможность инвестировать в недвижимость. Он состоит из 5 комнат, внутреннего дворика площадью 196 квадратных метров и исторического здания: так что за 60 000 евро это неплохо.
Купить замок, который в настоящее время все еще продается, очень просто. По ссылке в объявлении делается клик в той части, где вы связываетесь с агентством, и таким образом делается недорогое предложение.
Сколько стоит замок?
На продажу выставлено относительно немного замков, всего несколько в год, но это интересный и прибыльный рынок недвижимости для тех, кто хочет инвестировать.
Замок может стоить в среднем от 100 000 евро до 10 миллионов евро. И есть много способов сделать его экономически выгодным: сдать его в аренду для вечеринок, свадеб и краткосрочного проживания или переоборудовать в элитное жилье. Некоторые замки даже используются как отели.