Где находится самое дорогое кладбище в мире

Самое дорогое кладбище в мире расположено в Лос-Анджелесе, Калифорния. Уже по его расположению можно догадаться о том, почему могилы там такие дорогие. Да, именно здесь находятся захоронения звезд мировой величины. За то, чтобы быть похороненным рядом с Уолтом Диснеем или Элизабет Тейлор, люди готовы платить от 800 тысяч долларов.

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О том, что находится внутри кладбища и почему его часто критикуют, — в материале “Рамблера”.

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Что находится внутри

Кладбище “Форест Лон” больше напоминает парк, а не место захоронения. Его так и называют — мемориальный парк “Форест Лон”. Если вы войдете сюда, то вам в глаза не будут бросаться памятники и гранитные таблички — все они лежат на земле, а прямоугольные памятники заменяют скульптуры, картины и другие предметы искусства.

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Кладбище постоянно привлекает туристов, которые хотят посмотреть на места захоронения своих кумиров, но “Форест Лон” обеспечивает полную анонимность, поэтому сам по себе парк похож на лабиринт, а его сотрудники не имеют права говорить о том, где кто похоронен. Здесь относятся с уважением к упокоению после смерти.

Критика кладбища

Критики называют этот парк “Диснейлендом” среди кладбищ из-за его необычной архитектуры, небольших дворцов-мавзолеев и скульптур. Однако его основатель Хьюберт Итон подвергался критике со стороны своих современников.

Сначала проект кладбища не был успешным, пока Итон не изменил маркетинговую стратегию. Он начал продавать людям не место в земле, а вечный покой и умиротворение. Он обещал, что на кладбище никто не будет тревожить покойного, а сам человек будет похоронен в красивом месте.

То, что он играл на страхе смерти и забвении в продажах, навлекло на него критику. Бизнесмены обвиняли Итона в том, что тот ведет “грязную” игру, пытаясь нажиться на смерти. Сам Итон говорил, что не видит ничего плохого в том, что люди заранее выбирают себе место для захоронения.

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