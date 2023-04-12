5 выставок весны, которые нельзя пропустить

В ГМИИ покажут лучших импрессионистов, в Еврейском музее можно оказаться внутри оптической иллюзии, а в Музее хрусталя увидеть, что производил Гусевский хрустальный завод на протяжении 267 лет.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"После импрессионизма"

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ГМИИ им. Пушкина, 18 апреля - 20 августа 2023 года

Увидеть всех Матиссов, Пикассо, Моне, Ренуаров и Гогенов, которые есть в коллекции Пушкинского музея, и узнать, как они повлияли на Репина, Серова, Малевича, Кандинского, можно на новой выставке "После импрессионизма". Импрессионизм - это картины, которые всегда радуют глаз, праздник жизни, гимн бытию. Русский импрессионизм пошел своим путем, нашел свой язык, свою интонацию. Когда во Франции на импрессионистов стояли очереди, в России искусство принадлежало передвижникам. Пока французы любовались тихой природой, парижскими кафе, русские художники пытались обучать, менять, влиять на общественные настроения и умы. Все изменилось, когда Репин и Поленов побывали в Европе, получив поездку как вознаграждение Императорской академии художеств за отличную учебу...

В масштабном проекте, который займет три этажа музея, без участия ведущих российских институций не обошлось - свои картины предоставили Третьяковка, Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи от Серпухова до Ульяновска.

Ярмарка классического, современного и ювелирного искусства "Арт Москва"

Гостиный двор, 19-23 апреля 2023 года

Работы современных художников соседствуют на "Арт Москве" с археологическими находками, арт-объекты - со старыми мастерами и ювелирными украшениями, фотографии - со скульптурой. Разделения нет - все представлено в лучших традициях зарубежных салонов.

Здесь можно прикупить красивые дизайнерские вещи для дома и даже классику музейного уровня, например картину Константина Маковского "Жница" (ок. 1880), икону "Святая Анна Пророчица" (оклад, 1886), принадлежавшую графине Анне Толстой (княжне Грузинской); картину Ивана Айвазовского "Аю-Даг при лунном свете в Крыму" (1889), которая экспонировалась в 1891 году на прижизненной выставке художника в Императорской академии художеств; или парадный портрет Карла Брюллова на фоне древних Помпей кисти Федора Завьялова.

Впервые в этом году гостям "Арт Москвы" предложен раздел "Галерея дизайна", в котором дизайнеры, декораторы, керамисты, производители мебели расскажут, как создать интерьер своей мечты.

"На языке правил и исключений. Наука и искусство"

Еврейский музей и центр толерантности, до 2 июля 2023 года

Выставка расскажет, как устроена Вселенная, как раньше измеряли подземные толчки и какие законы оптики вдохновляли импрессионистов. Шесть разделов - шесть кабинетов ученых: астронома, биолога, физика, оптика, географа, биомеханика.

Проект, созданный совместно с Политехническим музеем, семейный, поэтому экспонаты висят чуть ниже привычной развески. Все интерактивное. Так, гости могут раскрасить бумажных рыб и креветок (копии с картин Хокусая и Арчимбольдо), а с помощью сканера оживить их в цифровом аквариуме или построить модель Солнечной системы из песка.

Из выставленных раритетов - телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, складные солнечные часы. И все это в обрамлении живописных шедевров - Рембрандта (своим кабинетом Фауста он задает настроение всему проекту), Питера Брейгеля Младшего, Жоана Миро, Казимира Малевича.

Может ли современная наука помочь в понимании искусства? Познаваема ли Вселенная и какова в этом роль живописи? Насколько реален видимый мир? Этими вопросами невольно задаешься, прогуливаясь из одного кабинета в другой.

"Гимн стеклу"

Музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном, до 18 июня 2023 года

Мировая история стекла насчитывает более шести тысячелетий. А первые стекольные заводы были открыты в России в XVII веке, но их изделия не имели массового производства из-за своей дороговизны. В XVIII веке появились частные стекольные предприятия, которые создавали бытовую посуду. Cамое знаменитое - производство предпринимателя Акима Мальцова - располагалось под Можайском. Но после указа вывести все заводы из окрестностей Москвы и Петербурга переехало в Гусь-Хрустальный под Владимиром.

Здание, в котором располагается музей, - само по себе произведение искусства. Творение Леонтия Бенуа, похожее на русский терем, удивляло даже столичных жителей. В 1930-е годы его превратили во дворец труда - как будто гигантским ножом срезали весь верх с маковками и колокольней. В 1983 году здесь, чтобы спасти шедевр, открылся Музей хрусталя, в чьей коллекции отражена вся история хрустального завода Гусь-Хрустального - от утонченных и артистократично-изящных бокалов и графинов XVIII века, рюмок-мух, использовавшихся в трактирах при Петре I, до хрустальных моделей коронавируса, сделанных в веке XXI.

Полотно Виктора Васнецова "Страшный суд" площадью 49 кв. метров, над которым художник трудился 8 лет, и мозаику из смальты по его эскизам, посвященную Богородице, "О тебе радуется Благодатная" в алтарной части Георгиевского собора также удалось сохранить.

В подклете музея сейчас открыта выставка "Гимн стеклу", рассказывающая о заводе. Впервые на ней можно увидеть изделия из уранового стекла, светящиеся необычным зеленым светом.

"Талисман в дорогу"

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, до 23 июля 2023 года

Тема выставки редкая - автомобильные маскоты, те самые фигурки, которые украшали капоты и радиаторы автомобилей 100 лет назад. Это больше чем аксессуар - вспомните, как украшались ассирийские колесницы, венецианские гондолы, носы лодок викингов. Мода на подобные амулеты на современных колесницах зародилась в 1920-е годы. Те автомобили уже не производят, а маскоты живут до сих пор в собраниях коллекционеров.

Для автомобиля можно было приобрести любую фигурку, а не только ту, которую установил производитель: животных, богов ветра, Святого Георгия или даже своих возлюбленных. По современным требованиям безопасности размещать маскоты на капоте нельзя, да и сделать это просто негде - крылья нынешних автомобилей не выходят за пределы кузова, а радиатор, как правило, полностью скрыт в корпусе.

Кстати