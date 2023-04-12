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36 минут назад

Пасхальное яйцо высотой 16 метров установили в Бразилии

Мир24

В бразильском городе Помероди, штат Санта-Катарина, установили самое большое в мире пасхальное яйцо. Местные жители разукрасили его к Пасхе, рассчитывая, что эта временная достопримечательность привлечет туристов на ежегодный фестиваль «Остерфест», один из крупнейших пасхальных праздников в Латинской Америке.

Пасхальное яйцо высотой 16 метров установили в Бразилии
Фото: Мир24Мир24

В высоту яйцо достигает 16,72 метра, а его диаметр составляет 10,88 метра. Чтобы зафиксировать его размеры, пришлось использовать подъемный кран. Для его декораций применили формы и цвета, вдохновленные кашубским народным искусством.

Город Помероди удерживал рекорд по самому большому пасхальному яйцу в мире с 2019 по 2022 год, но в прошлом году первенство ушло испанскому парку развлечений «Порт Авентура». Но сейчас бразильцы снова вернули достижение себе.

На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что Помероди – город в Бразилии, где живет больше всего немцев. Большинство его жителей – потомки немецких иммигрантов, и говорят на немецком и португальском языках.

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