Пасхальное яйцо высотой 16 метров установили в Бразилии

В бразильском городе Помероди, штат Санта-Катарина, установили самое большое в мире пасхальное яйцо. Местные жители разукрасили его к Пасхе, рассчитывая, что эта временная достопримечательность привлечет туристов на ежегодный фестиваль «Остерфест», один из крупнейших пасхальных праздников в Латинской Америке.

Фото: Мир24 Мир24

В высоту яйцо достигает 16,72 метра, а его диаметр составляет 10,88 метра. Чтобы зафиксировать его размеры, пришлось использовать подъемный кран. Для его декораций применили формы и цвета, вдохновленные кашубским народным искусством.

Город Помероди удерживал рекорд по самому большому пасхальному яйцу в мире с 2019 по 2022 год, но в прошлом году первенство ушло испанскому парку развлечений «Порт Авентура». Но сейчас бразильцы снова вернули достижение себе.