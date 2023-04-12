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20 минут назад

18 и 19 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Я ничего не помню» c Натальей Теняковой и Валерием Бариновым

Партнерский материал

18 и 19 апреля 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» пройдет премьера спектакля «Я ничего не помню» Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера. В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Наталья Тенякова и Валерий Баринов. Для режиссера постановки это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по пьесе американского писателя об одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни. «Я ничего не помню» — это грустная и смешная история выдающегося драматурга в исполнении больших артистов.

18 и 19 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Я ничего не помню» c Натальей Теняковой и Валерием Бариновым
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Сюжет пьесы разворачивается на кухне Лео, где он разговаривает с Леонорой. На протяжении многих лет они встречаются изо дня в день, но природа их отношений до конца не ясна. Что их связывает? Что заставляет вновь и вновь восстанавливать в памяти картины прошлого? Одиночество, давняя дружба или любовь?

Пьеса Артура Миллера «Я ничего не помню» находится в тени его других знаменитых произведений: удостоенной Пулитцеровской премии пьесы «Смерть коммивояжера», драмы об охоте на ведьм «Суровое испытание» или «Это случилось в Виши». Тем не менее, «Я ничего не помню» — это одна из самых личных работ драматурга: она создавалась одновременно с автобиографической книгой «Наплывы времени: Жизнь Артура Миллера (Timebends: A Life), в которой впервые было откровенно рассказано об отношениях Миллера со второй супругой Мэрилин Монро.

предоставлено пресс-службой

«LA’ Театр» — это уникальный частный театр, основанный в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким. Основное кредо театра — создавать достойные театральные проекты, рассчитанные на думающего зрителя. В спектаклях театра задействованы лучшие актеры страны, чьи имена – олицетворение мастерства высшей пробы. Среди них – Евгений Дятлов, Андрей Ильин, Валентин Смирнитский, Владимир Стеклов, Елена Сафонова, Дмитрий Дюжев, Юлия Меньшова, Роза Хайруллина, Станислав Любшин, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц, Ольга Волкова, Нелли Уварова, Ольга Прокофьева и многие другие. С театром сотрудничают такие режиссёры, как Татьяна Ахрамкова, Андрей Житинкин, Сергей Виноградов, Ольга Анохина, а также известные российские художники и сценографы. Основатель театра Вадим Дубровицкий подчеркивает, что «LA’Театр» — это содружество свободных художников, которых объединяют общие взгляды на искусство.

Официальный сайт «La’Театра».

Репертуар театра на сайте.

Места,Татьяна Ахрамкова,Татьяна Казючиц,Ольга Анохина,Андрей Житинкин,Роза Хайруллина,Елена Сафонова,Алексей Вертков,Станислав Любшин,Валентин Смирнитский,Мэрилин Монро,Евгений Дятлов,Ольга Прокофьева,Нелли Уварова,Андрей Ильин,Наталья Тенякова,Валерий Баринов,Сергей Виноградов,Ольга Волкова,Дмитрий Дюжев,Владимир Стеклов,Юлия Меньшова,Артур Миллер,
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