Гиблое место из сказок: чем болота Манчак притягивают туристов-экстремалов

Болота Манчак, занимающие несколько сотен гектаров территории штата Луизиана, зовутся не иначе как болотами призраков. Топи, заросшие огромными кипарисами и кишащие аллигаторами — не только мрачные, но и опасные. Ходить туда в одиночку крайне рискованно, но эти места продолжают притягивать толпы туристов-экстремалов и просто фанатов всего жуткого и мистического. Почему — рассказываем в материале «Рамблера».

Болота Манчак расположены на крайнем юге штата Луизиана, недалеко от Нового Орлеана. Они являются уникальной экосистемой, которая расположена на обширной низменности у побережья Мексиканского залива. Это царство комаров, змей, аллигаторов и болотных птиц. Аллигаторов здесь настолько много, что зазевавшийся путешественник легко рискует стать обедом, зацепившись лодкой за одну из многочисленных коряг.

Эту низину несколько раз пытались осушить, так как болото не вписывалось в планы по освоению побережья Луизианы, но каждый раз работы по тем или иным причинам приходилось сворачивать. Существует местная легенда, о том, что эти события связаны с проклятием женщины, которая была служительницей культа вуду. Правда это или нет, сейчас узнать уже невозможно, но эту историю любят рассказывать местные гиды.

Существуют и другие слухи об этом месте, которые вдохновили не один десяток писателей-мистиков, к примеру, популярную в конце XX века Энн Райс — автора знаменитой экранизированной книги «Интервью с вампиром».